“Em Evidência”, com Sabrina Michi

A jovem Sabrina Michi, de 24 anos, não poderia ter recebido um presente de aniversário melhor este ano. É que no dia 10, data em que celebrou idade nova, ela foi também eleita Miss Mogi das Cruzes 2023, em concurso promovido pela Página Vip, de Jonathan Vilela. De descendência japonesa, ela chegou a se inscrever no Miss Cerejeira no ano passado. “Como ele é mais voltado para a cultura nipônica, eu me inscrevi achar que seria o único concurso que me aceitaria, devido eu ter baixa estatura e minha etnia não ser padrão”, conta. Mas após um convite de Jonathan para disputar o Miss Mogi, ela decidiu concorrer e foi a grande vencedora.

Nasceu em Diadema-SP e cresceu migrando por diversos bairros de São Paulo, até o falecimento do pai, quando se mudou para Mogi com a mãe. De uma infância difícil ela tirou a força para amadurecer rápido e focar em estratégias para mudar seu caminho. Fez Técnico em Design de Interiores na ETEC Carlos de Campos no Brás e no final deste ano se forma na mesma área, na Faculdade de Belas Artes.

Foto: Márcio Ribeiro

Sabrina Michi | Miss Mogi das Cruzes

Seu primeiro emprego foi como atendente de Telemarketing aos 16 anos, em uma escola de cursos profissionalizantes em Mogi. Lá atuou também como auxiliar da coordenação. Trabalhou na Neobpo e, em 2018, quando iniciou o curso técnico, iniciou como estagiária de projetista na Maderatto. Já na faculdade, em 2020, entrou em um estágio no escritório de interiores da Lu Bosch em São Paulo, e também atuou como freelancer de escritórios de arquitetura e conseguiu seus próprios clientes. Desde março está na agência Grupo A, como designer criativa.

Sabrina mora em Jundiapeba com a mãe, com quem nunca dispensa os bates papos durante as refeições. Gateira como eu, é apaixonada pelos filhotes felinos, Joui e Jupiter, e também por conhecer novos lugares, especialmente degustar as delícias em restaurantes japoneses e cafeterias. É geminiana, adora fazer teatro e por quatro anos participou de grupos de Mogi e São Paulo. “Acredito que todos deveriam ter essa experiência em vivenciar peles que não são nossas, isso traz mais empatia ao dia a dia”, conta. Ela tem ainda um canal de streaming na Twitch com jogos, como o famoso League of Legends. Ao se vestir, gosta de peças leves e do padrão xadrez, e também de usar e abusar dos acessórios.

Sua cor é o roxo e perfuma-se com Egeo Dolce, de O Boticário. Na literatura, prefere os românticos e indica os livros da Seleção e da Legend. Na telinha, é apaixonada pela saga do Harry Potter. Ama as praias de São Paulo e indica uma visita à Cachoeira da Pedra Furada, em Mogi. Seu sonho é conhecer o Japão e a Disney. E, como Miss, quer ajudar a divulgar mulheres empreendedoras e, futuramente, montar um curso de Design de Interiores. A filha do saudoso Edson Michi e de Fátima Sirlene Silva Michi, 52, aprendeu com os pais a sempre acreditar em si mesma. Na vida, defende que tudo tem seu tempo e que é preciso sempre buscar evoluir. Sua frase: “Agarre todas as oportunidades, elas realizam sonhos”.