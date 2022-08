“Em Evidência”, com Ronaldo Pazini

Pai dedicado, com participação atuante na vida dos filhos, o mestre em Atividade Física e psicomotricista Ronaldo Pazini, 43, é autor do livro O Que Ele Vai Falar Primeiro? – como desenvolver as habilidades psicomotoras de crianças com Transtorno do Espectro do Autismo (TEA). A obra é resultado de um estudo intenso, após o seu filho caçula Luís Felipe, o Fefê, ser diagnosticado como autista e mostra o “caminho das pedras” que trilhou, unindo conhecimento e emoção, e serve para esclarecer muitos pais e pessoas próximas a crianças autistas.

Nascido e crescido na capital paulista, suas melhores recordações da infância são os momentos passados com o avô, jogando xadrez. É graduado em Educação Física e em Pedagogia, com ênfase em Gestão Escolar, pós-graduado em Psicomotricidade, com ênfase em Crianças do Transtorno do Espectro do Autismo, mestre em Atividade Física: Treinamento e Gestão Esportiva e tem vários cursos ligados à Gestão de Pessoas e Análise do Comportamento.

Ronaldo Pazini | Professor

Foi coordenador de Qualidade de Vida nas áreas de esportes, nutrição, cultura, odontologia e responsabilidade social no SESI-SP. Atuou por dez anos como docente na Unisuz nas disciplinas Educação Física para Pessoas com Deficiência, Didática Aplicada a Gestão Escolar, Esportes Coletivos e Desenvolvimento Motor. É terapeuta em psicomotricidade e professor de Educação Física na Braz Cubas e tutor de projetos educacionais e pedagógicos de crianças e jovens em formação para o primeiro emprego. Em paralelo é gerente de projetos na Empresa QPZ – Qualidade de Vida. Também publicou o livro “Não Seja Vazio”, em 2019, que une qualidade de vida e autoconhecimento na otimização de capacidades e limites. Vale ressaltar que fui presenteada com seus dois livros, quando o entrevistei em meu podcast e adorei ambos.

Ronaldo mora na Casa Branca, em Suzano, é casado com Katia e pai de Gustavo, 15, e Luis Felipe, de 8, e o passeio predileto da família é ir à praia. Na cozinha, afirma que adora fazer massas. Sagitariano, considera-se motivado e determinado, mas confessa que gostaria de ser menos ansioso. Gosta de esportes e no futebol é palmeirense roxo. Seu estilo de vestir é casual e não dispensa um bom jeans. Sua cor é o azul e perfuma-se com Azarro. Recomenda o livro “Crianças Dinamarquesas”, de Iben Sandahl, e adorou o filme “Lion – Uma Jornada para Casa”, com Dev Patel. Adorou conhecer os EUA e, no Brasil, se encantou com a Praia do Gunga-AL.

Seu sonho de consumo na realidade é seu projeto: abrir uma clínica especializada em autismo. Católico, o filho de Pascoal Veríssimo, 73, e Marli Pazini, 66, aprendeu com os pais a ensinar pelo exemplo. Na vida, acredita que a honestidade e integridade andam juntas. Sua frase é o título de seu primeiro livro: “Não seja vazio”.