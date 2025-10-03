“Em Evidência”, com Renato Rissoni

Renato Rissoni | Engenheiro mecânico

Engenheiro mecânico, Renato Torquato Rissoni, 76, foi eleito no dia 4 de agosto para assumir pela terceira vez a diretoria do Centro das Indústrias do Estado de São Paulo (Ciesp) Alto Tietê. A posse oficial será em janeiro de 2026, e em sua gestão ele pretende dar continuidade ao objetivo de unir e fomentar o desenvolvimento das indústrias nas oito cidades da região. Mogiano, nasceu na Santa Casa e morou na Dr. Deodato Wertheimer até os 20 anos. Recorda as brincadeiras na rua Ipiranga, ainda de terra, que os amigos chamavam de Ipiranguinha. Formou-se em Engenharia Mecânica na UMC, então Femc, em 73, e concluiu pós em Segurança do Trabalho na Faculdade de Engenharia de São José dos Campos, em 75, além de cursos de especialização no Brasil e no exterior. A escolha pela carreira veio da infância, quando ajudava o pai na oficina do posto de gasolina da família, aprendendo a mexer em motores. Com olhar atento para o futuro industrial da região, alia experiência, formação técnica e profundo conhecimento do setor para fortalecer e expandir a atuação do Ciesp Alto Tietê.

Seu primeiro emprego foi aos 17 anos, como contínuo no extinto Banco Mercantil. Aos 22, ingressou na Huber Warco, indústria de motoniveladoras, como apontador de mão de obra. Passou pelo setor de Qualidade, tornou-se assistente de Recursos Humanos e, já no último ano da faculdade, atuou no departamento de Assistência Técnica, viajando por todo o Brasil até 75. Com a venda da empresa para o grupo americano Dresser, assumiu a gerência de RH, acompanhando o crescimento da companhia de mil para cinco mil funcionários e visitando todas as fábricas no país. Em 88, liderou a administração da joint venture Komatsu-Dresser. Em 91, retornou à Dresser, permanecendo até 95, quando abriu a empresa de publicidade New Sign e passou a oferecer consultoria para indústrias. Em 77, começou sua atuação no Ciesp Alto Tietê, onde retorna agora para mais um ciclo à frente da diretoria titular. Renato é casado há 50 anos com a professora Célia, mora no condomínio Bella Città, no Rodeio. Pai de Roberta, 49, casada com Patrick e mãe dos gêmeos Felipe e Tiago, 12, e de Fernanda, 47, casada com Ricardo e mãe de Giovanna, 6, valoriza os momentos em família e adora trabalhos manuais, como marcenaria e serralheria, na oficina de sua casa. Gosta de cozinhar para muitas pessoas, especialmente massas. Seu estilo é casual, com jeans e camiseta, e sua cor é o azul. Capricorniano, se considera paciente e sempre disposto a aprender, embora reconheça ser teimoso e ansioso quanto a horários. Atleta de natação de alto rendimento, coleciona troféus e participou de competições regionais de veteranos, conquistando primeiros lugares. Aprecia documentários e filmes biográficos, gosta de viajar e destaca Paris, na França, e Florianópolis-SC como seus destinos favoritos. Católico, segue sua fé com devoção e valoriza os ensinamentos dos seus saudosos pais, Leonor e Orlando Rissoni, de correr atrás dos objetivos e ter autonomia. Para ele, o conhecimento e experiências ampliam os horizontes. Sua frase: “Aprender sempre é fundamental”.