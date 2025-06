“Em Evidência”, com Renata Priscila

Renata Priscila | Professora

Dedicada e apaixonada pela sua área, a professora e secretária da Educação de Suzano, Renata Priscila Valencio Magalhães, 47, possui ampla formação e experiência na atuação pedagógica. Suzanense, nasceu e cresceu no Jardim Colorado, ainda vive e mantém laços fortes com a comunidade que moldou sua história. Da infância, relembra os domingos, quando se reunia com os pais e os dois irmãos no sofá para assistir ao programa “Globo Rural”. “Ficou guardado com amor na minha memória”, conta. Seu caminho profissional começou cedo, guiado por uma vocação clara. Tinha uma lousa em casa e brincava de escolinha com alunos imaginários. “Nunca quis ser outra coisa”, afirma. Essa paixão a levou a concluir o Magistério no Cefam, em 95. Na sequência, graduou-se em Pedagogia na UBC, onde também se especializou em Psicopedagogia e, em 2023, MBA em Gestão Educacional pela FGV. Com mais de duas décadas dedicadas à educação, sua vocação transformou-se em missão.

Aos 18 anos, iniciou sua trajetória profissional como auxiliar de classe no Colégio Lumbini, em Suzano, mais tarde exerceu o cargo de coordenadora pedagógica por cinco anos. Lecionou em várias escolas da rede pública, na Educação de Jovens e Adultos (EJA), na formação de professores e foi diretora da Escola Municipal Professor Antonio Marques Figueira. De 2017 a 2024, ocupou a função de gestora estratégica na Secretaria de Educação de Suzano e atualmente é professora efetiva da rede municipal e está à frente da Secretaria de Educação do município, mantendo seu compromisso com políticas públicas de equidade. Rê mora do Jardim Colorado, é casada há 19 anos com Jeziel e mãe de Pedro Henrique, 17, e João Vitor, 16. “Somos muito caseiros e curtimos os momentos juntos”, afirma. Gosta de cozinhar, e sua preferência está na comida nordestina, pelas memórias afetivas. Seu estilo é casual, sempre priorizando o conforto. Ama o frio e, por isso, as pashminas são essenciais. Sua cor preferida é o azul e o perfume, CK Be, da Calvin Klein. “Sou muito sincera e objetiva, mas também muito carinhosa e agregadora”, resume a sagitariana. Nos momentos de lazer, Rê gosta de ouvir música e assistir novela. Atualmente, sua leitura é voltada às atividades profissionais, mas indica o livro “Quando eu voltar a ser criança”, de Janusz Korczak, bem como o filme Olga, que conta a trajetória de Olga Benário. Elege o estado de Minas Gerais como o local onde mais lhe abraçou, com suas matas, cachoeiras e ancestralidade. Seu sonho de consumo é um sítio e seu projeto é deixar um legado sólido com políticas públicas que garantam acesso, direitos e oportunidades para todos na educação suzanense. Cristã, é filha de Anaide, 78, e Otacilio Valencio Bezerra, 72, que a ensinaram que a educação muda a vida das pessoas, e que a palavra basta. Na vida, aprendeu que “não adianta eu ter, é preciso que todos tenham. Acesso, direitos, oportunidades, alegria!”. Sua frase: “Permita-se viver desafios maiores!”