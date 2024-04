“Em Evidência”, com Rafael Rocha

Apaixonado por resultados, Rafael Franco Rocha, 37, é o CEO do Grupo Certo Soluções, que oferece suporte completo a empresas de diversos segmentos. Nesta quinta, ao lado de parceiros, o grupo reuniu empresários para discutir o cenário macroeconômico global. Mogiano, criado no bairro do Socorro, as principais lembranças da infância são os momentos passados em família: os churrascos, as viagens e as férias na praia.

É formado em Administração de Empresas e em Marketing pela UMC desde 2007, cursou pós-graduação em Controladoria Estratégica e tem MBA em Gestão de Negócios pela FGV desde 2014. O setor de serviços sempre foi a sua paixão: “Amo atender clientes, entregar solução, ver o resultado acontecer. Isso me motiva”, afirma.

Rafael Rocha | Gestor de negócios

Em 2002 atuou em uma rede de farmácias com suporte em TI; dois anos depois, estagiou em uma empresa de engenharia. De 2005 a 2011 atuou em um grande banco de varejo – começou como escriturário e saiu como subgerente. Em 2012 abriu sua primeira empresa, a R2 Consultoria. Até 2017 atendeu grandes projetos, inclusive fora do País, até que se mudou para o Canadá. De volta ao Brasil, em 2020, junto com o seu sócio Márcio Lopes, fundou a Tributo Certo, que depois viraria a Grupo Certo, onde atuam até hoje. Rafael mora na Vila Oliveira e tem um filho: João, de 9 anos. “Ele tem Síndrome de Down e me ensina todos os dias a ser um ser humano melhor”, derrete-se. Com ele, adora ir ao cinema, jogar bola, brincar e ter longas conversas. É animado em inventar receitas na cozinha e fala que dificilmente faz o mesmo prato duas vezes.

Taurino, se diz honesto, e admite que precisa aprender a pensar e cuidar mais dele mesmo. Seu hobby, além de cozinhar, é tocar violão e conta que tem algumas manias, como levantar com o pé direito e tomar banho frio. Seu estilo é esporte fino e, no lazer, gosta de bermuda e camiseta lisa. Sua cor é o azul, o perfume, Polo Black, indica o livro “Homem que ouve cavalos”, de Monty Roberts. No cinema, gosta de “À espera de um milagre”, com Tom Hanks. Das viagens para o exterior, recomenda dois destinos: Tallin, na Estônia, e Visby, na Suécia. No Brasil, amou Fortaleza-CE.

Seu sonho de consumo é um relógio Richard Mille e o grande projeto é expandir a empresa para todo o Brasil e torná-la referência no mercado. O filho de Eliana Franco Rocha, 64, e Adilson, 65, aprendeu com os pais a ter amor e respeito. Na vida, valoriza a honestidade. Sua frase: “O ser humano vai até onde a educação dele permite”.