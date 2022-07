“Em Evidência”, com Rafael Cairo

Apaixonado pelos palcos, Rafael Fernandes Pimentel Cairo, 26, é ator, bailarino e professor de teatro. Depois de se deslocar por anos para São Paulo com o objetivo de se aprofundar na arte, ele decidiu criar em Mogi projetos de teatro musical. Na semana passada, ele dirigiu e produziu o espetáculo “Shrek – O Musical, estudo e montagem de obra”, encenado no Theatro Vasques. Agora, pretende organizar sua agenda de compromissos para trazer mais projetos para a cidade e revelar talentos locais.

Nascido em Mogi, guarda boas lembranças do Conjunto Toyama, da Vila Industrial e da Vila Oliveira. Da infância, recorda que a paixão pelo teatro despertou desde cedo. “Me lembro de imitar e tentar reproduzir todos os filmes da Disney, os jeitos, o andar, quanto mais eu assistia, mais eu ficava próximo da personagem”, conta. Fez cursos nas renomadas escolas Wolf Maya, Macunaima, Estúdio de Treinamento Artístico e A Voz em Cena. “O teatro que me escolheu, eu sempre gostei e gosto de usar meu corpo como meio de mensagem e a arte me permite isso”.

Rafael Cairo | Ator

Já trabalhou como ator em algumas produções profissionais e semiprofissionais como Rent e Mamma Mia, e em parques temáticos. É professor de teatro e dança, está no elenco da Hora do Horror do Hopi Hari e, paralelo a isso, fará a direção coreográfica do musical Urinal, pela A Voz em Cena. Solteiro, mora na Vila Oliveira. Caçula de três irmãos, é apaixonado pela família, sobretudo o sobrinho e afilhado Gael. “Ele se tornou meu mundo e eu o amo muito além do significado do amor”, derrete-se. Adora cozinhar e doces são o seu forte. Sagitariano, considera-se livre, positivo e alegre.

Coleciona itens da saga Harry Potter, ama dançar, ir ao cinema e comer em restaurantes diferentes, tem a mania de roer as unhas, principalmente quando está nervoso. Na hora de se vestir, adora a praticidade de bermudas e camisetas largas e não dispensa uma calça jeans. Sua cor é o azul e perfuma-se com Men Galbe, de O Boticário. Seu livro favorito é “Harry Potter e o Prisioneiro de Azkaban”, de J. K. Rowling, e o melhor filme a que assistiu foi “O Auto da Compadecida”.

Nas suas viagens, adorou conhecer as belezas e cultura de Maceió-AL. Seu sonho é um dia viver da sua arte e trabalhar com a atriz Claudia Raia. O filho mais novo de Ricardo Watson Cairo, 54, e de Sandra Regina, 51, aprendeu com os pais a ser íntegro acima de tudo. A vida lhe ensina que o bem deve ser pregado de uma forma ou outra. Sua frase é de Stanislavski: “O ator deve trabalhar a vida inteira, cultivar seu espírito, treinar sistematicamente os seus dons, desenvolver seu caráter; jamais deverá desesperar e nunca renunciar e este objetivo primordial: amar sua arte com todas as forças e amá-la sem egoísmo”.