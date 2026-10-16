Em Evidência com Pedro Lucas – Escritor e Palestrante

Comunicativo, movido pela fé e com uma capacidade ímpar de criar conexões verdadeiras, Pedro Lucas de Miranda Valério, 20, destaca-se em Mogi das Cruzes como um jovem determinado e multifacetado. Nascido em Jacareí, cresceu em Biritiba Mirim e morou em diferentes bairros mogianos antes de fixar residência no Centro. Da infância, guarda com carinho as divertidas brincadeiras na piscina de plástico com o irmão João Paulo. Diagnosticado com autismo nível 2 desde a infância, enfrentou com coragem e resiliência os desafios do ambiente escolar, superando episódios difíceis até concluir o Ensino Médio em 2024 na Escola Estadual Dr. Washington Luís. Movido por um profundo chamado e amor à fé cristã, atualmente cursa o último semestre de Teologia no Seminário Manancial da Fé. Desde os 13 anos, ele também acalenta o nobre sonho de se formar em Psicologia e, no futuro, projeta unir sua dedicação às causas sociais e autistas para ingressar na vida pública na região.

Sua trajetória como escritor e palestrante começou em 2019, com os primeiros textos. Em 2021, voltou a escrever, lançando, um ano depois, sua primeira obra, “Chamado, Avivamento e Fé — Uma Nova Unção”. Com recursos obtidos por meio de rifas e total apoio familiar, publicou os livros “Eu Magoei Alguém, e Agora?”, “Novo Despertar” em 2024, e “Respire” em 2025. Agora, no dia 30 deste mês, coroa seu talento com o lançamento duplo de “Amigo ou Inimigo?” e “Virando a Página”, em culto de ações de graças e noite de autógrafos no Salão de Festas Patrícia Nobre, no Jardim Universo. Além da literatura, atua como diretor editorial da Editora Palavra Eterna, fotógrafo, videomaker e designer. Pedrinho é solteiro, ligado aos irmãos João Paulo, Natali, Naiara, Amanda e Giovani, e à sobrinha Lorena. Adora ir à igreja em família e viajar – destaca que ficou fascinado pela arquitetura de Brasília-DF e pelos pontos turísticos de Curitiba-PR. Admite que “só se queima na cozinha”, mas gosta de fazer nuggets na AirFryer. Entre seus hobbies estão o basquete, o vôlei e a música, compondo e tocando instrumentos. Seu estilo é esportivo, adora camisetas e a cor azul. Na literatura, indica “Quer ter uma vida de Aventura? Meta-se com Deus!”, da Apóstola Leila, e elege a animação “Robô Selvagem” como filme favorito. Seu sonho de consumo é morar em Orlando-EUA e seu projeto é gravar um CD com composições autorais. Evangélico, tem como meta tornar-se pastor e evangelista. Filho dos pastores Fátima Aparecida de Miranda Valério, 51, e Denilson Valério, falecido em abril deste ano, deles recebeu valiosas lições, como honrar a Deus, respeitar os mais velhos e ser amoroso. Para ele, a vida é uma dedicação diária e aconselha a todos que sejam amigos de quem lhes faça o bem e os leve para perto de Deus e que fujam daqueles que querem o seu mal. Sua frase: “Acima de tudo, valorize quem te ama”.