“Em Evidência”, com Pedro Ishi

Jovem e bastante empenhado em suas funções, Pedro Charles Shirakawa Ishi, 32, é o secretário de Saúde de Suzano. E, ainda em clima de comemoração pelos 74 anos da cidade, ele destaca as principais novidades na pasta, como a recente inauguração da UPA no Jardim Revista, a previsão de mais uma unidade 24h em Palmeiras, reforma de postos de saúde e a busca pela conclusão do Hospital Regional do Alto Tietê, no bairro Vila Amorim, dentre outras ações.

Suzanense de gema, cresceu no bairro Cidade Edson. Sempre foi apaixonado por cavalos e boa parte da sua infância passou no sítio dos padrinhos. É formado em Gestão Ambiental pela UMC e escolheu a área pelo seu potencial de expansão. No entanto, foi na vida pública, sobretudo na gestão do prefeito Rodrigo Ashiuchi, que conquistou grande destaque.

Pedro Ishi | Secretário de Suzano

Seu primeiro emprego foi como estagiário do grupo Pioneira Saneamento. Em 2012, candidatou-se a vereador em Suzano e depois deu continuidade a projetos políticos. Após quatro anos recebeu o convite do hoje prefeito Rodrigo Ashiuchi para compor sua equipe de gabinete. Logo depois, em 2019, foi designado para atuar como diretor administrativo na Secretaria de Saúde de Suzano. No ano seguinte foi novamente candidato a vereador, foi o terceiro mais votado, porém acabou aceitando o convite do prefeito para assumir como secretário de Saúde, cargo que ocupa até hoje.

Mora no bairro Meu Cantinho, é casado com Déborah Raffoul e tem dois filhos: Mateus, de 4 anos, e Rafael, de 2. Fora da agitação da vida política, adora aproveitar cada momento com a família. “Valorizo cada momento que estamos juntos”, conta. Gosta muito de cozinhar e adora reunir a família e os amigos para um churrasco. Leonino, considera-se um idealista cheio de otimismo, mas admite que é um pouco hiperativo. Gosta de andar a cavalo, da cor azul e do perfume “Invictus”, by Paco Rabanne.

Seu estilo é casual e gosta de camisa branca social. Recomenda o livro clássico “Cinco Anéis”, escrito por Miyamoto Musashi, e adora o filme “Invictus”, com Morgan Freeman e Matt Damon. Destaca as duas primeiras viagens que fez em família, para Curitiba-PR e Gramado-RS. Seu sonho é fazer uma viagem internacional com a esposa e os filhos. Seu grande projeto profissional é levar mais qualidade de vida aos suzanenses. Cristão, o filho do saudoso Milton Charles Kunihiro Ishi, “meu herói”, como frisa, e de Marcia Regina, 52, aprendeu com eles, sobretudo com o pai, a dar valor ao trabalho. Com a vida, aprendeu que nenhuma conquista é fácil. Sua frase: “A humildade precede a honra!”