“Em Evidência”, com Paulo Pinhal

Querido por muitos, por sua paixão pela vida e pela profissão, Paulo Sérgio Pinhal, 65, é um dos arquitetos mais conceituados da região. À frente do Colégio dos Arquitetos, ele coordena mentorias para recém-formados, cursos de Trabalhos de Conclusão de Curso e de softwares específicos da área, como o BIM (Building Information Modeling), uma metologia que permite criar simulações digitais de projetos e é obrigatório para obras públicas.

Mesmo com uma agenda tão atribulada, ele arruma tempo para homenagear amigos e pessoas queridas com seus desenhos digitais, no Facebook. Nascido e criado em Mogi, cresceu no casarão histórico que hoje abriga o CDA, bem no coração da cidade. Da infância e da sua família grande, recorda os finais de semana de casa cheia. “Tinha mais de 50 pessoas”, recorda. É formado em Arquitetura e Urbanismo pela UMC, mestre pela Federal de Itajubá e doutorando pela USP. O trabalho do pai, como construtor, despertou-lhe um talento especial e quando seu primo Aristeu, arquiteto de profissão, viu seus desenhos, sugeriu que ele enveredasse pela área.

Paulo Pinhal | Arquiteto

Aos 13 anos começou a trabalhar em um escritório de contabilidade fazendo Livro Diário na prensa. Lá, galgou até outros cargos até os 18, quando cuidava da abertura e encerramento de firmas. Já estudando, fez estágio em escritórios de arquitetura em São Paulo, até em 79 abrir a construtora Tecnika com o pai e irmão. Quatro anos depois montou a Pinhal Construtora. No mesmo ano começou a dar aulas na universidade. É fundador e atual presidente do Colégio de Arquitetos e participa de diversos conselhos da área.

Pinhal mora no Mogi Moderno e é casado há 43 anos com Ana Maria, que conheceu andando de moto – passeio esse que repetem até hoje. Têm três filhos: Cauê, 41, Majoy, 40, e Moatan, de 33, e seus cinco netos são seu xodó. Nos tempos livres, ele gosta de cuidar da casa, receber a família e aproveitar a praia de Massaguaçu, no litoral norte de São Paulo. Na cozinha, destaca o seu Sukiyaki – de carne com legumes. Leonino, diz que a vaidade e a compaixão são algumas de suas características. Apaixonado por esporte, gosta de praticar corridas de rua, mergulho e participa de competições. Há dez anos faz a peregrinação a pé para Aparecida. Seu estilo é casual e gosta de usar jeans.

Prefere a cor verde e perfuma-se com Kenzo. Indica o livro “À Procura da Melhor Resposta”, de João Anatalino, e o documentário “Mission: Joy”, sobre Dalai Lama e o arcebispo Desmond Tutu. Já viajou para vários países, mas destaca Tel-Aviv, em Israel, e Bruxelas, na Bélgica. Pelo Brasil, recomenda o voo sobre os Lençóis Maranhenses. Seu sonho de consumo é um motorhome para poder viajar mais. Encantado pela filosofia de Spinoza, o filho dos saudosos Teresa e Adelino Pinhal deve aos pais o senso de família. Na vida, aprendeu a ter fé. Sua frase: “A gente é o arquiteto da nossa própria vida”.