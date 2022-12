“Em Evidência”, com Paulo Pavione

Jovem, educado e extremamente solícito, Paulo Pavione Miyanishi, 27, foi nomeado em novembro pelo prefeito Rodrigo Ashiuchi como o novo secretário de Comunicação Pública da Prefeitura de Suzano. Ele, que está na gestão da cidade desde 2017, era até então assessor estratégico. Agora, pretende continuar atuando com o foco em possibilitar uma comunicação de excelência para a prefeitura e, consequentemente, para a população.

Nasceu em Suzano, mas cresceu na Vila Santo Antônio, em Ferraz, perto da avó materna. De lá, lembra das tardes passadas com ela, os pais, irmão e primos. É jornalista formado pela Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação, a Fapcom, de São Paulo. Fez cursos ligados à Comunicação Pública, Vídeojornalismo, Marketing Político e é pós-graduando em Gestão da Comunicação Digital e Mídias Sociais pela Anhembi Morumbi.

Paulo Pavione | Jornalista

Iniciou sua carreira estagiando como analista de mídias sociais na empresa ICustomer. Foi repórter nos jornais O Diário de Ferraz e Cenário Notícias e, por um ano e meio, trabalhou na assessoria de imprensa da Prefeitura de Ferraz. Também estagiou como assessor de Imprensa do Instituto Butantan, em São Paulo, e esteve à frente do setor de Comunicação da Editora Alpem/Mepla.

Desde janeiro de 2017 esstá na Secretaria de Comunicação de Suzano, tornando-se agora o titular da pasta. Paulinho mora na Chácara Faggion, em Suzano, namora há sete anos e, como bom descendente de italianos, adora juntar a família para aquele almoço de domingo e colocar as conversas em dia. Taurino, considera-se justo, emotivo e muito leal. “Sou bastante fiel às pessoas que caminham comigo”, afirma.

Gosta de dançar e conta que, ultimamente, seu hobby é buscar novas experiências gastronômicas. Gosta de estar atento às atualizações na cultura pop e coleciona lembranças das suas viagens. Pela rotina de trabalho, seu estilo é casual, mas em viagens adora usar camisas coloridas. Prefere as cores azul e laranja e perfuma-se com Dolce & Gabbana Light Blue. Indica “A Sangue Frio”, de Truman Capote, que considera um clássico para jornalistas, e gosta de acompanhar séries de comédia e o reality “RuPaul’s Drag Race”. Ficou impressionado com a beleza de Nova York e, no Brasil, adorou a conexão com a natureza em Foz do Iguaçu-PR. Tem como meta fazer um mestrado e planeja expandir os trabalhos de comunicação em Suzano.

Católico, devoto de Nossa Senhora Aparecida, o filho de Paulo Shiniti Miyanishi, 58, e de Marli Pavione, 48, aprendeu com os pais a se dedicar àquilo em que acredita. Na vida, defende que é importante ser transparente na sua essência. Sua frase é de Brené Brown: “A vulnerabilidade é a nossa medida mais precisa de coragem”.