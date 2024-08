“Em Evidência”, com Moisés Rocha

Moisés Rocha | Apresentador e empresário

Sorridente e muito comunicativo, o empresário Moisés da Rocha Pereira, 35, semanalmente apresenta o podcast MR CAST, no canal ATCAST, em Mogi. E adianta que seus planos estão correndo para que o programa seja apresentado três vezes por semana, a partir de janeiro. Paulistano, nasceu na Vila Matilde e morou por diversos bairros da capital, dos sete aos 20 anos. Da infância, lembra dos professores do Ensino Fundamental, que o tratavam como filho. “Eu tinha muito carinho pelos meus professores, e eles por mim”, explica. Estudou até o Ensino Médio, concluiu vários cursos que lhe deram conhecimento em administração e marketing, e atualmente faz aulas de violão, em Suzano. Aliás, o canto é uma constante em sua vida desde os três anos. Tornou-se influencer graças ao estímulo do cantor Carlos Gabriel, que o viu fazendo uma cobertura com seu celular, nos bastidores, e o incentivou a seguir a carreira. Depois disso, foi um passo para ser apresentador.

Começou a trabalhar, aos 12 anos, como ajudante de entregador em uma grande loja de materiais para construção. Em sua trajetória, foi promotor de vendas em supermercados e em distribuidora de alimentos, churrasqueiro em uma churrascaria no Itam Paulista e vendedor de cestas básica. Aos 24, tornou-se digital influencer e abriu a MR Merchandising, que cuidava de promoção de vendas e comunicação digital dos seus clientes e prestava serviço de transporte de vans para uso particular ou turismo, em excursões e eventos. Conheceu o segmento de podcast com o programa “Mente Mestre Podcast” e escolheu Mogi para iniciar seu próprio programa, o MR CAST, no canal ATCAST. Moisés mora no bairro Camargo Velho, na Capital, e é casado há 13 anos com a representante comercial Vanessa. Sua rotina é administrar o tempo entre o trabalho, passeios, shows sertanejos, eventos da igreja e curtir sua casa. Confessa ser organizado, mas um tanto ansioso. Seus hobbies são: andar de bike, cantar e desenhar pessoas e carros – ele coleciona miniaturas da Chevrolet. Seu estilo é social, gosta da cor preta e do perfume Ferrari. Indica o livro Nada a Perder, do pastor Edir Macedo, e o filme À Prova de Fogo. Avalia como melhor viagem a que fez para Janaúba-MG, quando foi conhecer sua avó, aos dez anos. Seu sonho de consumo é uma fazenda em Minas e seu projeto, como evangélico, é construir novos templos para a população. Seu pai, Moisés Soares Pereira, 71, era caminhoneiro quando sua mãe Neura da Rocha Pereira faleceu e ele, aos 17 anos, ajudou na criação dos irmãos. “Somos em sete”, explica. Com eles, aprendeu a ser sempre um homem de caráter, tendo sempre um coração bom e humildade. Sua frase é o bordão do seu programa: “Vem com a gente, meu Brasil, vem!”.