“Em Evidência”, com Mila Boigues

Mila Boigues | Publicitária

Comunicativa e sensível às causas sociais, a presidente do Fundo Social de Solidariedade de Itaquaquecetuba, Mileide Prates Queroz, 46, celebra uma série de ações de impacto, como a adesão à Moeda Humanitária junto ao Condemat e a troca solidária que garante acesso ao Green Pass no Itaquá Rodeio Fest, para quem doar uma garrafa pet ou 2 kg de latinhas, mais alimentos. Baiana de Caculé, aos 15 anos mudou-se para Aracaju-SE, aos 25 seguiu para a capital paulista a trabalho e desde 2020 escolheu Itaquá para viver. Sua melhor recordação é de quando, ainda com dez anos, formou com amigas um grupo de teatro que realizou diversas apresentações artísticas por cidades da Bahia. Formou-se em Publicidade e Propaganda pela UNIT-Aracaju, em 2003, também concluiu curso técnico em Rádio e TV, especialização em Marketing e o Renova BR. Atualmente, cursa Ciências Políticas na Anhanguera. Escolheu a área por identificação desde a infância e pela habilidade natural com a comunicação, que hoje se reflete em sua atuação à frente de projetos que unem empatia, estratégia e ação social.

A atuação nos palcos de teatro e a carreira de modelo a levou a ingressar em um grupo de comunicação em Aracaju-SE e a trabalhar como produtora e apresentadora na TV Cidade e redatora na revista Aracaju Magazine e no jornal Bis. Foi designada a ir a São Paulo mostrar a riqueza cultural do Nordeste no programa “Oxente”, exibido em parceria com a Rede TV e TV Cidade. Em 2004, em Salvador-BA, foi para a Camarote, empresa responsável pelo Carnaval e Festival de Verão da cidade. Atualmente, possui uma empresa de representação têxtil, é presidente do Fundo Social e coordenadora do Condemat. Mila mora no Centro de Itaquaquecetuba com o marido, o prefeito Eduardo Boigues Queroz, com quem é casada há 18 anos, e os filhos Arthur, 17, e Isabela, 13. Pratica musculação, pilates e corrida, e revela que aprecia cozinhar – seu Risoto de Frutos do Mar é sucesso. Seu estilo é clássico renovado, um jeans de qualidade é peça essencial. Geminiana, ama a cor vermelha e o perfume Chloé Eau de Parfum. Frequenta o curso online de estudo bíblico “Ser e Pertencer”, com a professora espanhola Milene Costa, e recentemente concluiu o curso “A Mulher na Vida Pública”. Indica o livro Rita Lee: uma autobiografia e o filme “Bohemian Rhapsody”, sobre Freddie Mercury. Das viagens, encantou-se pela capital italiana Roma, pela forte ligação com a história católica e, no Brasil, a cultura, culinária e beleza faz Salvador-BA ser sua cidade do coração. Entre seus projetos, estão o lançamento do podcast “Elas por Elas”, voltado às conquistas femininas e ver os filhos conquistando a independência. Católica, devota de Nossa Senhora Aparecida e da Irmã Dulce dos Pobres, a filha de Leda, 65, e Milton da Silva Prates, 78, aprendeu com eles valores como humildade para ouvir, mudar de opinião e respeitar o diferente. E acrescenta: tudo o que se planta se colhe. “Quando plantamos morangos, colhemos morangos. Quando plantamos pimenta, colhemos pimenta. A vida te devolve o que você dá a ela.” Sua frase: “Andar com fé eu vou, que a fé não costuma faiá”, de Gilberto Gil.