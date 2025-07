“Em Evidência”, com Maya Iglesias

Maya Iglesias | Escritora

Homenageio 25/7 – Dia do Escritor com uma mulher sensível e apaixonada pelas palavras, Maria Fernandez Iglesias, 73, que lançou em março, no Casarão do Carmo, seu segundo livro, “Caixa de Sapatos – guardiã de sentimentos”. Integrante do Coletivo Di’Versos de Literatura e Arte, a espanhola nasceu em Leobalde, na região da Galícia, e veio para o Brasil aos cinco anos, para nossa cidade, e ressalta que em 2024 foi agraciada com o título de Cidadã Mogiana. Cresceu no Jardim Universo, onde coleciona lembranças, como o som da máquina de costura da mãe confeccionando roupas para sua única boneca ou o encantamento de flagrar o pai deixando um presente escondido sob a cama na noite de Natal. Formou-se em Administração de Empresas pela UBC, em 75, e buscou cursos de qualificação. Mas foi ainda aos 13 anos que começou a escrever, registrando cenas do cotidiano e guardando tudo em uma caixa de sapatos – inspiração para o nome de seu livro. Já havia participado de 26 antologias, mas a pandemia incentivou-a a narrar a saga migratória de sua família, e em 2021 lançou o primeiro livro: “Adiós mi España Querida”.

Aos 14 anos, foi auxiliar na fiação na fábrica de linhas Gutermann. Trabalhou também no setor administrativo nas indústrias Elgin e na extinta Dresser. Foi professora no Colégio Marechal Rondon, auxiliar de coordenação pedagógica no Liceu Braz Cubas, embarcou no mundo do empreendedorismo com o restaurante Virou Mania e depois atuou na área administrativa da Faculdade de Direito da UBC até a aposentadoria, em 2015. Maya mora na Vila Lavínia e é mãe de três filhos: Patrícia, 46, mãe da Lívia, 12; Cristiane, 44, e Gilberto Jr, 42, pai de Arthur, 11. Na cozinha, seu famoso Rocambole de Carne Moída conquista a família e a todos. Seu estilo é clássico e, elegante, não dispensa o uso de uma echarpe. Pisciana, revela que é sonhadora e romântica e, como ela mesma define: “com um pé no chão e outro na lua”. Reconhece que, por vezes, espera reciprocidade das pessoas e se decepciona quando não encontra. Pratica pilates, tem a fotografia como hobby e aprecia atividades culturais como saraus, peças de teatro, shows e viagens. Sua cor é o azul e o seu perfume é Acqua di Giò, de Giorgio Armani. Leitora assídua, além de suas próprias obras, recomenda o livro A Cidade do Sol, de Khaled Hosseini. Seu filme preferido é A Cabana, dirigido por Stuart Hazeldine. Das viagens, ressalta as paisagens bucólicas e clima romântico de Bérgamo, na Itália, e no Brasil, sentiu acolhimento e segurança em Curitiba-PR. Sonha retornar à Espanha, ao lado dos filhos, para que conheçam a região onde nasceu. Seu projeto é curtir intensamente a aposentadoria, com a família e os netos, viajar mais e lançar novos livros. Católica, devota de Nossa Senhora Aparecida, aprendeu com os saudosos pais Jesus Fernandez Souto e Maria Iglesias de Fernandez, a força do trabalho e a coragem para enfrentar a vida. Ela acredita que a união familiar é uma fortaleza e que todas as conquistas vêm da dedicação. Sua frase: “Conheça o mundo, mas nunca se esqueça do quintal da sua casa.”