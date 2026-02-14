“Em Evidência”, com Mauro Vaz

Mauro Vaz | Empresário

De perfil determinado e olhar voltado ao progresso regional, o empresário Mauro Rodrigues Vaz, 63, atual secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego de Suzano, acompanha de perto os projetos que impactam a economia e a mobilidade. E ressalta que o marco será a entrega do Complexo Viário do Rodoanel Mário Covas, lançado em janeiro e com término previsto para 2028. “Será um avanço importante para a infraestrutura e a integração da região”, considera. Nascido em Suzano, no bairro Cidade Edson, construiu sua trajetória profissional mantendo vínculos com a cidade natal. Da infância, a lembrança mais presente é a de quando trabalhava engraxando sapatos. Experiência esta que contribuiu para fortalecer valores como responsabilidade e disciplina. Como empresário baseou sua atuação na prática e no aprendizado cotidiano. A escolha pela área empresarial foi resultado do contato direto com o mercado e do desejo de crescer por meio do próprio esforço, acompanhando de perto as transformações e oportunidades que movimentam a nossa região.

O menino engraxate, anos depois, iniciou sua trajetória profissional como perito no Instituto Médico Legal de Suzano, onde atuou por 32 anos. Em paralelo, foi proprietário do Laboratório de Análises São Francisco. Essa bagagem técnica pavimentou seu caminho para a vida pública na cidade de Suzano, iniciada em 2005: foi vice-prefeito, secretário de Segurança, secretário de Desenvolvimento Econômico, dirigiu o Pronto-Socorro, foi secretário da Saúde, diretor da Vigilância Sanitária. Atualmente, é secretário de Desenvolvimento Econômico e Geração de Emprego da Prefeitura Municipal de Suzano. Vaz mora no Centro de cidade onde tanto se dedica, é casado com Emmanuelle Isabel, é pai de Lucas, Bruna e Audrey, e salienta que é uma grande alegria quando está com os netos Lígia, Luiz Felipe e Catarina. Seu estilo é social, porém as camisetas não podem faltar no guarda-roupa. A cor preferida é abóbora e os perfumes favoritos são os da Mercedes-Benz. Taurino, tem como time do coração o tricolor São Paulo e como paixão, o trabalho. “Gosto muito do que faço”, revela. Indica como leitura o clássico “Incidentes em Antares”, de Érico Veríssimo e como o melhor filme “À Procura da Felicidade”, com Will Smith. Gostou de conhecer Cuba e Argentina, mas destaca a cidade de Natal-RN como o melhor lugar que visitou. Seu maior projeto é deixar um bom legado na política, para os suzanenses. Católico, devoto de Nossa Senhora de Aparecida, o filho de Maria Iracema e Benedito Rodrigues Vaz traz como maior ensinamento dos pais o preceito: “Seja humilde para ser grande”. Pela longa trajetória como perito, aprendeu a dar valor aos momentos e faz uma reflexão profunda: “Trabalhei a metade da minha vida com a morte, então eu valorizo minha vida”, pondera. Sua frase: “Paciência, paciência, pois a grande maioria desiste antes do tempo”.