“Em Evidência”, com Maria de Lourdes Medina e Ricardo Medina Alvarez

Entusiasmados com a retomada da Festa do Divino Espírito Santo de Mogi, os capitães de mastro Maria de Lourdes Pereira da Silva Medina, 52, e Ricardo Medina Alvarez, 54, têm vivido a devoção e a fé deste evento que, desde quinta-feira, 18, e até o próximo domingo, 28, tem parado a cidade e levado milhares de fiéis a contemplar as bênçãos da festa, que este ano celebra 410 anos e retornou com todas as suas atrações depois de quatro anos.

Ela, nascida e criada em Mogi, lembra-se das reuniões em casa da família para fazer pamonha. Da infância, Ricardo também destaca os domingos na casa dos avós. Maria de Lourdes é formada em Pedagogia pela UMC desde 98 e Ricardo tem graduação em Engenharia Mecânica também pela UMC, desde 99.

Maria de Lourdes Medina e Ricardo Medina Alvarez | Capitães de Mastro da Festa do Divino

Antes de se formar, Lourdes trabalhou em escritórios de advocacia, e, depois, em algumas escolas da região. Ficou 10 anos na Apae de Mogi, até o esposo ser transferido para o Recife-PE. De volta a Mogi, hoje dedica-se à sua loja de moda feminina Adoro Camisas. Ricardo trabalhou em várias empresas da região, dentre elas, a Corning do Brasil, por 15 anos. Passou pela Mabesa do Brasil e, com a venda para o Grupo Hypera, assumiu o cargo de gerente industrial em Pernambuco e depois em Goiás. Trabalhou na Fundação Butantan e quatro anos depois, já aposentado, fundou a sua empresa Medina Consulting.

Moram na Vila Suissa e têm três filhos: Fausto, 17, Angeles e Áurea, de 11. Gostam de viajar, receber amigos e conhecer bons restaurantes. O casal gosta de arriscar na cozinha: ela com pratos diferentes para os almoços de domingo e ele no churrasco com a Picanha Invertida. Lourdes gosta de praticar academia e seu hobby é fazer artesanato. Já Ricardo faz natação, joga tênis e anda de bike e adora planilhas. “Gosto de criar planilhas de controle de tudo”, conta.

Ela prefere o estilo básico, com uma calça jeans, perfuma-se com By Kenzo e gosta da cor preta. Ele adota o estilo esporte fino, sua cor é o azul e usa o perfume Azzaro. Fã de livros, indica o “Empresários no Divã”, de Luiz Fernando Garcia. No cinema, Lourdes gostou do filme “A Culpa é das Estrelas” baseado no livro de John Green, o esposo, de “A Lista de Schindler”, de Steven Spielberg. Das suas viagens pelo Brasil, o casal adorou conhecer Porto de Galinhas-PE.

Os dois sonham em ter uma casa de campo. Já no âmbito profissional, Lourdes quer ver a loja crescer e Ricardo pretende realizar consultoria para vendas e compras de empresas. Lourdes é filha do saudoso Fausto Pereira da Silva e de Theresa, 87. Com eles, aprendeu o valor de ajudar o próximo. Na vida, diz que o importante é escutar mais e falar menos. Ricardo é filho do saudoso Antonio Medina Alvarez e de Vanda Amaro, 74, a quem deve os ensinamentos de manter viva a relação familiar. No dia a dia, conta que evita pessoas, locais e ambientes que não comungam com os meus valores. A sua frase: “Insanidade é fazer a mesma coisa várias vezes e esperar resultados diferentes”, de Albert Einstein.