“Em Evidência”, com Marcos Neiva

Marcos Neiva | Chef de Gastronomia Nacional
Jovem e talentoso, Marcos Oliveira da Neiva, 32, atua como chef de Gastronomia Nacional, posição que conquistou após uma virada profissional significativa: durante a pandemia, decidiu deixar para trás a engenharia para se dedicar à gastronomia. Em pouco tempo, alcançou o posto de chef nacional, sendo hoje responsável pelas revendas da empresa onde atua. Nascido na Capital e criado no bairro Itaim Paulista, ressalta que as viagens em família para Minas Gerais são lembranças que marcaram sua infância e reforçaram o vínculo com as tradições e sabores regionais brasileiros. Formado em Gestão de Petróleo e Gás em 2010, concluiu o curso técnico em Mecânica Industrial pela ETEC Martin Luther King em 2012, estudou Gastronomia e, mais recentemente, especializou-se em Business Intelligence em 2025. A escolha pela gastronomia, segundo ele, nasceu de uma curiosidade antiga. “Mesmo atuando na área de engenharia, sempre gostei da profissão”, conta. Hoje, une tecnologia e gastronomia, conciliando seus conhecimentos técnicos com o domínio prático das cozinhas industriais.
Seu primeiro emprego foi aos 18 anos, na empresa Imafix, como auxiliar técnico de mecânica de processo e trabalhou também na Elvi Cozinhas e na Inecom. Em 2022, ingressou como trainee na Prática S/A, referência em tecnologia para cozinhas industriais, e logo passou a ocupar o cargo de chef de gastronomia e é responsável pelas revendas da empresa. Recentemente esteve presente, com o renomado chef Érick Jacquin, na recente inauguração do quiosque Ça-va, no Mogi Shopping. Marcos mora em Mogi, no bairro Alto do Ipiranga, é casado com Sara e a pai da pequena Elisa, de sete meses. Afirma que a vida em família é seu maior refúgio, com momentos dedicados a atividades simples, mas cheias de significado. Apaixonado por cozinhar, sua preferência é pela gastronomia clássica francesa, e se realiza ao preparar pratos que unem técnica e sabor refinado. Fora da cozinha, mantém uma rotina ativa com treinos na academia e dedica-se a um de seus hobbies preferidos: restaurar carros antigos – atualmente trabalha em um Parati 1992, modelo GLS. Seu estilo é clássico, prefere camisas lisas e escuras, sua cor é o azul, e o perfume One Million, da Pacco Rabane. Analítico e articulado, reconhece nestas qualidades sua maior força, embora admita que gostaria de ser mais focado. Gostou de ler “Do Mil ao Milhão”, de Thiago Nigro, e adorou assistir Vingadores: Ultimato. Das viagens, se encantou por Punta Cana, na República Dominicana, no Caribe. E, no Brasil, divide-se entre as belezas de Bonito-MS e Florianópolis-SC. Seu sonho de consumo é um Opala 1979 SS6 e entre seus projetos estão conquistar a independência financeira e tornar-se sócio de diversas empresas por meio da bolsa de valores. De fé protestante, membro da igreja Batista, carrega consigo os ensinamentos dos pais, Noemia, 54, e Ademar Gomes da Neiva, 60, e destaca a fé como o maior legado familiar. Sua frase é uma inspiração em Nelson Rodrigues: “Oxalá os homens bons tivessem a ousadia dos malandros”.