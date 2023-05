“Em Evidência”, com Márcio Pial

Acostumado a arrancar risadas da plateia, Márcio Cleber Leal Barbosa, 44, brilhou ao lado do filho Vítor Hugo no palco do Theatro Vasques no dia 3 de maio, quando apresentou o stand-up comedy “Eu Sou o Seu Pai”, no lançamento do Inverno Solidário do Fundo Social de Mogi da Cruzes. O espetáculo, que está em turnê, aborda, a partir da interação entre pai e filho no palco, as diferenças entre a juventude atual, cercada de tecnologia e a dos tempos antigos, com brincadeiras tradicionais.

Mogiano, cresceu no bairro Vila Joia. De lá, recorda das tardes jogando conversa fora na calçada com os amigos. Conheceu a cultura de rua em 1990, nas periferias de Brasília – DF. “Dividia o espaço no bar, era de um lado o tráfico e do outro, a gente dançando break”, conta. Se apaixonou pela arte e, para aprimorar o talento, fez vários cursos na área de teatro, preparação de atores, circo, improviso e stand up comedy.

Márcio Pial | Humorista

De origem simples, já aos 13 anos trabalhava como ajudante de pedreiro e em carpintarias e olarias. Depois, a partir de 98, já envolvido com a arte, deu aulas de hip hop e coordenou peças. Conhecido por misturar comédia, hip hop, improviso e acrobacias, já teve espetáculos elogiados pela crítica da Folha de São Paulo e também participou de grandes festivais e eventos nacionais, como Palhaçaria, Festival Mundial de Circo, Festival de Humor Risadaria, Circuito Cultural Paulista. Pial também tem sua bagagem participações em longas metragens, como Acquaria, de Sandy e Junior, e Linha de Passe, de Walter Salles, além de ter participado de programas de televisão como Programa do Jô, Hebe Camargo e Tudo é Possível, com Anna Hickmann.

É casado há 18 anos com Adriana, com quem teve dois filhos, o Vítor e a Eloa. Marcio também é pai de Matheus e Tawane e tem três netos. A vida em família gira praticamente em torno da arte, com Adriana e Eloa sempre acompanhando os dois nas turnês. Virginiano, confessa que, apesar de extravasar em cima do palco, na vida pessoal é mais reservado e menos aberto a novas amizades. Seu estilo é mais street e adora compor qualquer look com chapéus. Perfuma-se com Kaiak, da Natura, e recentemente leu o livro “Roube como um artista: 10 dicas sobre criatividade”, de Austin Kleon. Sempre reassiste os filmes do “Rocky”, com Sylvester Stallone. Já conheceu diversas cidades por conta da profissão, mas ele gosta mesmo é de São Paulo. “Sou muito urbano, gosto de prédios”, brinca.

Devoto de São Genésio, o filho de Maria do Rosário e Antonio Ernesto Barbosa Filho deve à mãe o valor do respeito. Com a vida, e sobretudo com a arte das ruas, aprendeu sua profissão e a ser um pai melhor para os seus filhos. Sua frase: “Acredito na educação através da arte e da cultura”.