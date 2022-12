“Em Evidência”, com Márcio Maldonado Filho

Simpatia e altruísmo são os melhores predicados de Márcio Betini Maldonado Filho, 46, que está desde novembro à frente do Fundo Social de Mogi. Com a campanha “Natal de Sorrisos”, ele pretende alegrar o Natal de 25 mil crianças da cidade. E adianta que já se prepara para, em 2023, fortalecer as ações do órgão, envolvendo cada vez mais voluntários.

Mogiano, viveu grande parte da vida no Shangai. Lá, acompanhou o crescimento da região e lembra-se inclusive de praticar BMX no terreno onde hoje é o Assaí, no Mogilar. É licenciado em Educação Física pela UMC desde 99, pós-graduado em Liderança e em Gestão de Pessoas e Negociação, pela Universidade Cruzeiro do Sul, onde também cursou MBA em Gestão Pública. Sempre foi apaixonado por esporte desde a infância, mas foi a influência dos pais e do trabalho social deles pela igreja que o motivou a se envolver com causas sociais.

Márcio Maldonado | Servidor público

Aos 16 anos vendia cursos de inglês como trainee, por dois meses. Deu aulas de natação e foi professor auxiliar no Policursos. Também lecionou no Colégio Bambino e, aos 24, mudou-se para a Argentina. De volta ao Brasil, abriu o Instituto Cancion no Tatuapé e começou a trabalhar com desenvolvimento de pessoas.

Sempre esteve envolvido em causas sociais e participou de ações no Piuaí com comunidades quilombolas. Foi quando decidiu promover transformação social em Mogi com o Instituto Sementinha, do qual foi presidente por cinco anos, nas duas creches subvencionadas, do CEU das Artes, no Vila Nova União, além do Projeto Esporte Para a Vida, no Conjunto Jefferson e Vila Rodeio. Além do Fundo Social, também é diretor administrativo de processos do Gabinete.

Mora no Mogi Moderno, é casado e tem dois filhos. Na cozinha, responde de pronto que adora comer, mas depois confessa que sua Lasanha à Bolonhesa arranca elogios. Considera-se uma pessoa generosa, mas admite que é exigente – sobretudo com ele mesmo. Gosta de tocar violão e tem uma coleção de 200 carrinhos de ferro – hoje herdados pelo filho caçula. Seu estilo é casual e gosta de usar boné e camiseta preta, sua cor favorita. Seu perfume é o Sauvage, da Dior. Está lendo “Decifre Pessoas”, de Paulo Vieira e gosta de assistir séries da época medieval. Adorou conhecer Colonia Del Sacramento, no Uruguai, e amou as construções antigas. Pelo Brasil, gosta do litoral norte de São Paulo.

Seu sonho é uma viagem para a África do Sul e quer ajudar a criar mais políticas públicas encabeçadas pelo Fundo Social. Cristão, é pastor na Igreja Adoração e Vida. Filho dos saudosos Marlene e Márcio Maldonado, aprendeu com eles a se doar ao próximo. O contato com tantos contrastes sociais o ensinou a ser grato e a desfrutar o caminho. Sua frase: “A gratidão silenciosa é inútil”.