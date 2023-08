“Em Evidência”, com Lucas Lacerda

Revelado pelo Mogi Basquete e considerado uma das joias do time nesta volta às competições com o time adulto, Lucas Raphael Lacerda Santana, 26, demonstra otimismo com o retorno do Mogi aos principais torneios estaduais e nacionais. Ciente de que o trabalho é recente e que o projeto acabou de ser iniciado, o armador está confiante na capacidade do time.

E a ele se junta o irmão mais novo Guilherme, jogador do Sub18, e revela que a dupla já é chamada de Amapá’s Brothers pela torcida. Natural de Macapá-AP, lembra dos serões passados na rua jogando basquete com os amigos, até se mudar para Mogi com a família, aos 15 anos. O amor por Esporte é tanto, que atualmente ele está cursando Educação Física, na Unicesumar.

Lucas Lacerda | Atleta

Aos 15 anos começou a jogar no Sub16 do Mogi Basquete. No time mogiano jogou até o Sub22. Aos 20 foi disputar a Liga de Desenvolvimento de Basquete pelo time de São José dos Campos e de lá foi para o Brasília Búfalos jogar pela Liga Ouro. Voltou ao Mogi para jogar no time profissional, onde ficou por duas temporadas, passou pelo Prato Branco e novamente retornou para nossa cidade. Após o encerramento do time adulto, Lucas teve passagem pelo Cerrado de Brasília e pelo Rio Claro, em 2022. Solteiro, mora em Mogi das Cruzes e quando não está jogando basquete, gosta de reunir os amigos, jogar videogame e sair para comer.

Na cozinha ele confessa que “apenas sobrevive”, mas conta que gosta de Hambúrguer. Canceriano, afirma que uma das suas principais qualidades é gostar de ajudar os outros. “Se alguma pessoa que eu gosto precisa de algo, eu estou lá para ajudar”, diz. Além do basquete, faz academia, e, para se vestir, prefere o conforto de peças mais casuais. Sua referência hoje neste esporte é Kyrie Irving e ainda recomenda o livro “Nunca deixe de tentar”, de Michael Jordan. Na telinha, a série Vikings é sua favorita. As suas viagens foram basicamente para disputar jogos, mas, cita que no exterior, gostou da Argentina. E, do Brasil, sua cidade favorita é Mogi e aprecia as praias do litoral norte de São Paulo. Seu sonho é um dia jogar pela NBA e pela seleção brasileira.

Católico, o filho de Michelle Lacerda e de Kleverson deve à família materna, como os tios Feliphe e Bull, a tia Eliete e os avós Eliza e Guaracy, todo o suporte e apoio para prosseguir na carreira. “O meu irmão, apesar de mais novo, também é minha inspiração, quero ser exemplo para ele”. Na vida, acredita que o importante é sempre fazer o bem. Sua frase: “Pode haver coisas difíceis, mas jamais impossíveis”.