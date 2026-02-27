“Em Evidência”, com José Edson Campos Moreira

José Edson Campos Moreira | Advogado

Professor universitário e advogado, José Edson Campos Moreira, 78, é referência no Direito Tributário regional e afirma que pretende dar continuidade à realização de cursos de atualização nas áreas Jurídica, Tributária e Empresarial, com foco em planejamento tributário, em diferentes instituições da região. Mogiano, nasceu em casa, aparado por uma parteira, no bairro Shangai. Da infância, as melhores recordações são jogar bola descalço no campo do Comercial e fazer pipas para empinar. Durante quatro anos, estudou no Seminário em Itu-SP, movido pelo desejo de ser padre quando era coroinha. Formou-se em Letras pela UMC – escolha feita porque ainda não havia curso de Direito na instituição, graduação que concluiu posteriormente em 74, quando o curso foi implantado na mesma instituição. Especializou-se em Direito Empresarial e concluiu mestrado em Direito Público, com ênfase em Direito Tributário, pela PUC-SP. O primeiro contato com a área tributária foi em 1967, consolidando a base de sua respeitada atuação acadêmica e profissional.

Aos 17 anos, começou a trabalhar na indústria Elgin, como auxiliar de escritório. Na sequência, atuou na Construtora Hoffmann Bosworth do Brasil, também como auxiliar de escritório, e depois no Banco Moreira Salles, como bancário. Trabalhou no escritório de contabilidade Hugo de Almeida Castro, Eletro Radiobraz de Mogi, Furnas Centrais Elétricas e na Valmet. Paralelamente, construiu carreira acadêmica na Braz Cubas e na UMC. Na vida pública, ocupou o cargo de secretário da Indústria, Comércio, Agricultura, Abastecimento e Meio Ambiente da Prefeitura de Mogi das Cruzes e foi juiz do Tribunal de Impostos e Taxas na Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo. Desde 1990, mantém-se em plena atividade em seu próprio escritório de advocacia tributária. Zezinho mora na Vila Oliveira, é casado com a professora Vera Lucia e define sua família como harmoniosa. É pai de Marcus Vinicius, 53, médico, casado com a advogada Fabiana, que lhe deu os netos Heloísa, 17, e Henrique, 15; e Caio Marcelo, 48, médico, casado com a também médica Maitê, pai de Catarina, 8. Seu prato predileto é uma boa macarronada, com molho ao sugo ou branco. Taurino, define-se pela seriedade e lealdade, embora confesse que gostaria de ser mais expansivo. Seu estilo é social e não renuncia a sapatos com sola de couro. Palmeirense, sua cor é o verde, e o perfume, Joop!. Está lendo “Reforma Tributária”, de Leandro Paulsen e, para ele o filme mais marcante foi “Doutor Jivago”, pela música “Tema de Lara”. Das viagens, destaca as belezas de Cancún, no México, e de Fortaleza-CE. Seu sonho de consumo é viajar de carro pelo país e seu projeto é uma chácara em Mogi ou proximidades. Católico e espiritualista, frequenta a igreja Nossa Senhora do Socorro e é devoto de Nossa Senhora Desatadora dos Nós. Filho dos saudosos Yolanda e Euclides Moreira, com eles aprendeu a crer em Deus e amá-lo acima de tudo. Da vida, leva a máxima “não faça aos outros o que não queres que te façam”. Sua frase: “Persistir sempre. Desistir nunca.”