“Em Evidência”, com João Pedro da Mota

João Pedro da Mota | Engenheiro ambiental

Com uma trajetória dedicada ao serviço público e à preservação do meio ambiente, o engenheiro ambiental João Pedro da Mota, 66, é o festeiro da tradicional Festa do Divino Espírito Santo de Mogi das Cruzes em 2025, que iniciou na última quinta-feira e se encerra no dia 8 de junho. Ele e a saudosa esposa, Graziela Mota, foram anunciados como festeiros durante a solenidade de Corpus Christi, em 2024, porém uma fatalidade a levou em setembro daquele ano. Nasceu em Passa Quatro-MG, onde viveu até os 19 anos, e as melhores memórias são do bairro Rio das Pedras, dos bolos e torresmo da avó Emília e de esperar pelo padrinho Luiz, mestre de linha, para andar no limpa-trilhos do trem. Em 2008, graduou-se em Engenharia Ambiental pela UBC e, em 2015, concluiu especialização em Gestão Empresarial pela FGV. Atualmente, atua no serviço público, mas não descarta novidades empresariais, e afirma que segue comprometido com o desenvolvimento sustentável e a valorização das tradições culturais de Mogi.

Aos 19 anos, foi estagiário na antiga Light, no Rio de Janeiro, posteriormente efetivado como eletrotécnico na usina de geração de energia em Barra do Piraí-RJ. Depois, foi transferido para Cubatão-SP, Aparecida do Norte-SP e, finalmente, Mogi das Cruzes. Aposentou em 2013, como gerente operacional de meio ambiente e hoje, integra a equipe da Secretaria do Meio Ambiente da Prefeitura de Mogi. Viúvo da psicóloga Graziela, com quem foi casado por 39 anos, mora no Mogilar com os filhos Taís, 38, e Gustavo, 30. O filho Pedro, 35, é casado com Ana Paula e pai de Miguel, 8, e vive em Santana de Parnaíba-SP. Participante ativo da Festa do Divino desde que chegou a Mogi, este ano conduz a festa e acompanha a abertura de subimpérios, novenas, coroações, missas e bingos. Aquariano, se considera empático e preocupado com o bem-estar do outro, embora admita que sua sinceridade por vezes é confundida com rispidez. É apaixonado por carros antigos e revela que sonha expandir sua coleção com um Mercedes 1959. Seu estilo é casual, com preferência por camisas polo, sua cor é o verde e o prato favorito é Bacalhoada. Recomenda o livro “O Povo Brasileiro”, de Darcy Ribeiro e o filme “Ainda Estou Aqui”, com Fernanda Montenegro. Das viagens, destaca sua conexão com a história de Dom Pedro I, quando visitou o Palácio Nacional de Queluz, em Sintra, Portugal. No Brasil, tem fascínio pela grandiosidade de São Paulo. Católico devoto de Nossa Senhora Aparecida e de São Francisco, seu projeto pessoal é realizar uma exposição com as imagens religiosas colecionadas por sua saudosa esposa. Filho de Benedita Teresa e Antonio Mota, aprendeu com o pai a importância de respeitar as pessoas e com a mãe o valor da sinceridade. Para ele, a vida é uma faísca. “Você precisa aproveitar tudo o que ela pode te proporcionar”, ressalta. Sua frase é o tema da Festa: “Divino Espírito Santo e São Francisco, nosso irmão! Ensinai-nos a contemplar o esplendor da criação.”