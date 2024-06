“Em Evidência”, com Jefferson Kitagawa

Jefferson Kitagawa | Youtuber

A timidez não é empecilho para o jornalista e youtuber Jefferson Massayoshi Kitagawa, 43, comandar seu canal Conjunto Geek e se dedicar com muito amor aos animes, mangás, filmes e séries orientais. Ele ainda lembra que no dia 25 foi comemorado o Dia do Orgulho Nerd e adianta que pretende, em julho, entrevistar os atores dos super-heróis japoneses, no Anime Friends, em São Paulo. Nascido no Rio de Janeiro, veio para Mogi das Cruzes ainda bebê, quando seus pais procuravam melhores oportunidades. Da infância, o que lhe marcou foi a sua primeira ida ao cinema, com quatro anos, no antigo Cine Urupema, para assistir “Os Trapalhões”. Formou-se em Jornalismo em 2009 e depois frequentou vários cursos para auxiliar a sua formação, sempre pensando em crescer dentro da Comunicação. Estudos esses que aplica no seu canal do YouTube. A paixão pelo mundo geek começou aos 14 anos, assistindo Cavaleiros do Zodíaco, na antiga TV Manchete e, ao pesquisar mais sobre o tema, descobriu uma vastidão deste universo.

Começou a trabalhar com o pai, aos 12 anos, como balconista na lanchonete Macacão, em São Paulo, e cinco anos depois em outro empreendimento da família, uma loja de roupas, no bairro da Liberdade. Com a experiência, começou também a ajudar nas festas orientais da Capital, na barraca de roupas. “Continuo até hoje com meus pais, nas festas e na loja”, afirma. E completa que lá é guia turístico, segurança, balconista e controlador de estoque, além de ser conhecido por seu envolvimento no mundo geek. Na pandemia, usou o alcance da internet e, em 2020, iniciou o canal Conjunto Geek, no YouTube, em que faz entrevistas e oferece entretenimento e novidades deste universo. Jeff é solteiro e mora com os pais em Mogi, no Alto do Ipiranga. Pisciano, é compreensivo e tenta ser solícito com os outros, mas revela que tem uma certa tendência à procrastinação. Mantém a forma com musculação e pilates, e como lazer, gosta de ler ou sair para eventos relacionados à cultura japonesa – coleciona quadrinhos, mangás, animes e bonecos. “O meu preferido é o Jaspion”, enfatiza. O azul é a sua cor favorita, e o seu estilo é casual, sempre com uma camiseta de super-heroi. Indica o filme Dirty Dancing – Ritmo Quente, com Patrick Swayze, e o livro Almanaque dos Seriados, de Paulo Gustavo Pereira, que já esteve em seu canal. Sua viagem favorita foi a Petrópolis-RJ, onde visitou o Museu do Brinquedo Antigo e o Museu de Cera. Seu sonho é entrevistar os atores dos heróis japoneses, como Takumi Tsutsui (Jiraya) e Hikaru Kurosaki (Jaspion), e transformar seu canal em uma empresa grande o suficiente para produzir encontros geek. Católico e devoto de Nossa Senhora Aparecida, o filho de Elena, 71, e Massarralu Kitagawa, 72, aprendeu com eles a sempre ajudar o próximo da melhor maneira possível e acredita que é necessário receber críticas e fazer delas um ensinamento. Sua frase: “Não precisa ser fácil, basta valer a pena”.