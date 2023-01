“Em Evidência”, com Jaqueline Almeida

A autoconfiança nem sempre fez parte da vida de Jaqueline Oliveira Almeida, 32. Com um passado de abusos e relacionamentos tóxicos, ela encontrou no jiu jitsu uma maneira de fortalecer a autoestima e ajudar outras mulheres. É que além de dar aulas de defesa pessoal na Irlanda, ela criou, ao lado da amiga psicóloga Lorna Lawless, o “Mind & Body Defense”, onde ajuda a fortalecer mulheres.

A dedicação lhe rendeu uma participação no TedX Talks – a maior plataforma de palestras do mundo – onde falou sobre como o esporte foi a chave da sua mudança. Nasceu em Suzano, morou em Itaquá com a avó Eremita até se mudar para Mogi aos 11. Da infância, guarda saudosa as memórias da avó. “Ela preparava café da tarde com bolinho de chuva para mim”, conta.

É formada em Marketing pela UMC, desde 2014, e começou a treinar jiu jitsu aos 21 anos e logo percebeu que o esporte tinha o potencial de a ajudar a mudar de vida.

Jaqueline Almeida | Atleta

Seu primeiro trabalho foi aos 16 anos, na UMC, através do programa Jovem Cidadão. Na universidade, foi efetivada e trabalhou até 2012. Foi estagiária no jornal A Semana, na APP Mogi e na Millwide. Trabalhou na agência CDZ no setor de atendimento até 2015. Após um acidente de carro, decidiu aproveitar o dinheiro do seguro para mudar de vida. Aceitou o convite de um amigo e, sem saber falar inglês, se mudou para Dublin, na Irlanda. Lá trabalhou em restaurante, hotel e lanchonete até conseguir uma vaga na área de Marketing. Hoje se dedica inteiramente ao esporte e a dar aulas.

Solteira, mora em Dublin com amigos, inclusive o “amigo-irmão” Juan. Gostam de viajar de carro, ficar em casa e beber café em lugares diferentes. Ela conta que é “mimada” pelos colegas, que sempre cozinham para ela, mas adianta que seu Strogonoff de Frango é muito elogiado. Sagitariana, é alegre, comunicativa e empática, mas confessa que é um pouco impaciente. Seu estilo é esportivo e não dispensa o conforto das leggings. Gosta da cor amarelo e do perfume Cacharel, de Nina Ricci.

Apaixonada por livros, indica “A coragem de ser imperfeito”, de Brene Brown e o filme “Coach Carter”, com Samuel L. Jackson. Adorou o clima praiano da California, nos EUA, e, pelo Brasil, é encantada com Mogi. Seu sonho é um iate e seu projeto é fortalecer seu trabalho com a criação de um instituto para ajudar mulheres. Evangélica, costuma ir aos cultos da Bola de Neve. A filha de Jose dos Santos Almeida, falecido, e de Ariademes de Moura Oliveira, 57 anos, aprendeu com a mãe a sempre lutar pelo que quer e, com a partida do pai, a não se deixar levar pelo orgulho. Na vida, aprendeu a acreditar nela mesma. Sua frase: “Uma mulher só pode abaixar a cabeça se for para se defender de um estrangulamento”.