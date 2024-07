“Em Evidência”, com Itânio Mariano

Itânio Mariano | Internacionalista

Desenvolto e sempre alegre, Itânio Aparecido Mariano Filho, 25, atuou até esta semana como coordenador de Capacitação Profissional e Políticas para Juventude na Secretaria de Desenvolvimento de Mogi. Ele fala da mudança do projeto CRESCER da pasta de Educação para o Departamento de Desenvolvimento, que estabeleceu parcerias com empresas para a formação de jovens. Da infância, lembra de quando ia buscar as irmãs mais velhas na escola Adolfo Martini, na Vila Industrial, e era recebido com abraços pela saudosa professora Débora Bitarães, homenageada como patrona de uma creche em Jundiapeba. Graduou-se em Relações Internacionais, na UMC, em 2020, direcionou-se para cursos de liderança política e pública e foi atuante nos Conselhos de Acompanhamento e Controle Social do Fundeb, e da Juventude, e do Movimento Mapa Educação. Aos 13 anos foi presidente do Grêmio Estudantil da E.E. Dr. Deodato Wertheimer, o que lhe deu um olhar atento para a desigualdade e a percepção de que atuar no Poder Público seria uma forma de promover uma mudança.

Seu primeiro trabalho, aos 13 anos, foi ajudar os pais na sorveteria Artes e Sabores, da família. Em 2018, foi educador político por dois anos, chegando a formar cerca de dois mil jovens de Mogi das Cruzes e região. Como servidor público, em 2021 ingressou na prefeitura mogiana como assessor de gabinete na Secretaria de Educação e migrou para a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação, como coordenador. Mogiano, Thanos – seu apelido – mora no Mogilar com a mãe, a irmã Itamara e o gato Bruce Wayne, de 11 anos. Juntos, gostam de, aos domingos, ir ao Mercado do Produtor e preparar o almoço. Adora massas, a predileta é Ravióli ao Sugo, mas elogia seu bolo de cenoura com ganache. Capricorniano, considera-se filosófico, perfeccionista e teimoso. Seu estilo é casual e não dispensa camisas ou camisetas azul escuro, sua cor predileta. Coleciona as duas sagas do semideus Percy Jackson, porém indica o livro Sapiens – Uma breve história da humanidade, de Yuval Hahari, e o filme O Destino de Uma Nação. Aficionado por e-sports, joga League of Legends e também aprecia jogos com raquete e maratonar séries. Das viagens, lembra sua ida à Nova York, EUA. “A grandiosidade e pluralidade são coisas muito diferentes do que já vi”, diz. No Brasil, se encantou por Brasília-DF e acrescenta que gostaria de conhecer muitos países, pois seu sonho é ser o secretário geral da ONU. Filho de Silmara Aparecida Silvério Alves e de Itânio Aparecido Mariano, aprendeu com sua mãe que o combinado não sai caro. Para ele, a clareza nos propósitos nos torna resilientes para atingi-los. Sua frase: “A mudança não acontecerá se nós esperarmos por outra pessoa ou se esperarmos por outro momento. Nós somos as pessoas pelas quais esperávamos.”, do ex-presidente Obama.