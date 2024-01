“Em Evidência”, com Igor Leandro

Jovem e determinado, o cantor e compositor Igor Leandro, 27, conhecido por seu estilo pop envolvente, celebra o sucesso de seu mais recente álbum, “Meu Erro”, lançado em dezembro. O álbum já conquistou os ouvintes com suas melodias e agora a aposta é na música “Paredão”, que promete fazer sucesso no Carnaval. “A música tem uma vibe incrível e acredito que será a trilha sonora perfeita para o Carnaval deste ano”, afirma.

Nasceu em Indianópolis-SP, mas foi no Alto Tietê, na cidade vizinha Poá, que guardou os melhores momentos da infância, e destaca a animação e disposição para festas da família, sobretudo da tia. “Ela sempre adorou dançar e fazer festas juninas em casa. Eu amava as fogueiras”, acrescenta. Decidiu estudar Marketing e se debruçar no Business Musical para poder se dedicar mais à sua carreira.

Igor Leandro | Cantor

Desde sua infância, Igor Leandro sempre cultivou uma paixão pela música, admirando artistas como Michael Jackson, Beyoncé e Joelma, entre outros. Mesmo vindo de uma família humilde, ele buscou oportunidades em escolas governamentais para aprimorar suas habilidades de canto, teatro e presença de palco. Essa trajetória permitiu o desenvolvimento de seu trabalho, levando-o a frequentar igrejas e adquirir valiosos aprendizados. Posteriormente, deu início à sua carreira como backing vocal de alguns artistas. Mora no Jardim Pinheiros, em Poá, e é noivo de Felipe. Conta que sabe cozinhar e que sua especialidade é Repolho Refogado. “Se pudesse eu comeria todos os dias”, diverte-se.

Ariano, com ascendente em Escorpião e lua em Libra, ele admite que é meio cabeça dura, mas que evita ao máximo brigar. “Às vezes é necessário, mas tento evitar”, pondera. Adora treinar, maratonar séries e admite que é encantado por teorias da conspiração. Ao se vestir, revela que adota duas personas: o Igor simples do dia a dia, que usa camisas lisas e jeans, e o Igor artista, que aposta em looks mais imprevisíveis. Sua cor é o vermelho e perfuma-se com Joope! Homme. Está lendo “Em busca de mim”, da atriz Viola Davis. Na telinha, sua predileção vai para as sagas do Harry Potter e Jogos Vorazes. Sua melhor viagem foi para Maceió-AL. “Eu tinha seis anos e lembro até hoje”, diz.

Seu sonho é poder levar sua música Brasil afora e tocar no Rock in Rio. O filho de Marcia Leandro, 45, conta que aprendeu com a mãe a sempre persistir para vencer as batalhas. Na vida, acredita que errar pode se tornar um aprendizado. Sua frase: “Bora viver!”.