“Em Evidência”, com Guilherme Gouveia

Falador e serelepe, como toda criança saudável deve ser, Guilherme Portes Ureshino Gouveia tem apenas seis anos e já conquistou um pódio: é que ele foi campeão no Brasileiro de Karatê Kyokushin, na categoria pré-mirim, no torneio que premiou os melhores da modalidade no País, realizado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, em setembro.

O atleta treina na Furlan Academia e o título o levou a ser homenageado na Câmara no dia 28 de setembro, junto com a Delegação Mogiana de caratecas. Agora o faixa laranja tem grandes chances de disputar torneios sul-americanos pela atual conquista nacional, além de prever conquistar outros títulos pelo Brasil. “Foi muito legal, mas eu estava com um pouquinho de medo”, conta, sob o olhar embevecido do papai Renan. Gui estuda no primeiro ano do Maple Bear e sempre foi apaixonado por esporte. “Antes eu fazia judô, agora faço karatê”, conta. Sua principal influência foi o pai, que é educador físico e faixa marrom.

Gui Gouveia | Estudante

Guilherme é aluno do Departamento de Aprendizagem Desportivo Infantil (Dadi), no Clube de Campo, onde dedicou grande parte de seu tempo para se preparar nos treinamentos. Apesar da idade, o jovem talento já treina no complexo esportivo e de lazer deste clube há quase dois anos. No brasileiro Kyokushin, marcou presença nos treinamentos diariamente. Gui mora no Mogilar com os pais e a cachorra Luna. Adora brincar, jogar e sua comida favorita é o lanche do McDonald’s.

Sob supervisão dos pais, tem um perfil no Instagram, @guigouveia2016, onde mostra um pouco do seu dia a dia para os seus 10 mil seguidores. Ariano, ele é um menino muito esforçado, corajoso e determinado, diz o pai. Nas horas vagas, pratica karatê e faz as aulas do Dadi. Em clima de Copa do Mundo, como não poderia deixar de ser, está fazendo a coleção das figurinhas. Sua cor favorita é o azul claro, gosta de brincar de polícia e ladrão e de jogar o joguinho do Dragon Ball. Também assiste aos canais do Youtube e o seu favorito é o do Painzeiro.

Torcedor do São Paulo, afirma que quando crescer, gostaria de ser jogador de futebol. O filho de Renan Campos Carneiro Cruz Gouveia, 37, e Thaís Portes Ureshino, 36, diz que os pais sempre lhe dizem para ele estudar e ser bonzinho. E ele finaliza a entrevista com um pedido diferente: “Você pode colocar aí que eu gosto muito da minha mamãe?”. Que fofoooo!