“Em Evidência”, com Glauco Ricciele

Apaixonado por Mogi das Cruzes e sua história, Glauco Ricciele Prado Lemes da Cruz Ribeiro, 35, é professor, historiador e diretor do Patrimônio Histórico e Arquivo Histórico da Secretaria de Cultura de Mogi das Cruzes, além de coordenador da Entrada dos Palmitos da Festa do Divino Espírito Santo. Um dos seus grandes projetos é o “Noites de Mistério”, que visa difundir a história e a cultura popular a partir de visitas monitoradas pelas ruas da cidade no período noturno. Mogiano que cresceu entre o São João e a Vila Industrial, sempre gostou de escutar os mais idosos.

É graduado em História pela Braz Cubas desde 2009, mestre em Políticas Públicas pela UMC e pós-graduado em Dinâmica e Gestão do Ensino Superior. “Aos domingos, depois de irmos ao varejão, eu e a minha família íamos ao cemitério, foi aí que despertou também meu interesse em História”, conta. Ele é autor de três livros, incluindo um sobre o Cemitério São Salvador.

Aos 14 anos trabalhou como segurança na loja de sapatos São José, “da Dona Amália”, frisa. Foi atendente de Telemarketing e em 2008, entrou como professor na rede estadual e também deu aulas em vários colégios e nas ETECs de Mogi das Cruzes, Itaquaquecetuba e Arujá. Como pesquisador e palestrante, seu foco está em Políticas Públicas Culturais, Preservação Patrimonial – Histórica, Arte Cemitério, Necroturismo e História Regional.

Glauco mora na Vila Suissa com a esposa Valéria, com quem é casado desde 2012, e a cachorrinha Belinha. Sempre vão à praia, aliás, afirma que dividem residência entre Mogi e Bertioga. Adora cozinhar e diz que sua Pizza de massa fina é bastante elogiada. Sagitariano, diz que se adapta bem e que é bem dedicado, mas que se cobra muito. Seu estilo é casual e não abre mão do seu amuleto: uma corrente que usa por baixo da roupa. Sua cor preferida deriva do seu nome, glauco – verde azulado – e seu perfume é Malbec, de O Boticário. Gosta de ler livros sobre a história do Brasil e estudos filosóficos.

Na telinha, é apaixonado pelos filmes Star Wars e Jurassic Park. “No caso do Jurassic tenho um carro do mesmo modelo usado no primeiro filme, um Ford Explorer 1994”, conta e revela que coleciona bonecos do Star Wars. Adorou conhecer Roma e já foi várias vezes ao Vaticano. Pelo Brasil, indica um passeio por Paraty-RJ. Seu sonho é conhecer mais a Europa e gostaria de criar projetos de cultura e história em outras cidades. Católico devoto de Santa Cecília e Sant’Ana, o filho do saudoso Antonio Lemes da Cruz Ribeiro e de Cleide Aparecida do Prado, 59, aprendeu com os pais a sempre ter humildade, ética e moral. Na vida, valoriza a família e a saúde. Sua frase: “Memento Mori – Lembre-se da Morte”.