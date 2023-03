“Em Evidência”, com Gisele Mesquita

Jovem e experiente no segmento varejista, a gerente de Marketing do Mogi Shopping, Gisele Mesquita completa 33 anos nesta sexta-feira, dia 17. No centro de compras, ela gerencia o departamento que define as campanhas promocionais e já adianta que o shopping terá atrações especiais para a Páscoa e que a campanha do Dia das Mães englobará também as mães de pets. Nascida e criada em Macapá-AP, lembra que, quando era criança, ia com a família para a praia do rio Araguari aos finais de semana.

É formada em Jornalismo pela Estácio de Sá desde 2011, tem MBA em Gerenciamento de Projetos, pela FGV e em Comunicação Corporativa pela Estácio. Sempre foi apaixonada por se comunicar, e, muito por influência da mãe, publicitária de profissão, decidiu cursar Jornalismo, mas foi no Marketing que descobriu sua vocação. “Sempre amei ouvir e contar histórias e o Marketing tem um pouco desse processo de criar também”.

Foto: Studio Evandro Maia

Gisele Mesquita | Gerente de Marketing

Entrou no varejo por instinto: aos oito anos ajudava os irmãos a fazer pipas para vender e aos dez, ganhou um colar de miçangas da avó, desfez e transformou em vários para revender. Na faculdade, fez estágios na área. Em 2011, já formada, foi assistente de comunicação e assessora até 2014, quando teve seu primeiro emprego como consultora de comunicação. Atuou na área de Marketing no Amapá Garden Shopping e no Roraima Garden Shopping, e nas TVs Record TV e Globo.

Em 2021, assumiu a gerência de Marketing do Partage Shopping Marabá, no Pará. Lá conheceu Maurício Taufik, atual superintendente do Mogi Shopping, que a convidou a participar aqui do processo seletivo. Passou e mudou-se para Mogi. Gi mora no Parque Monte Líbano, adora conhecer novos restaurantes, mas revela que o Strogonoff de Filé de sua mãe é imbatível. Pisciana, considera-se sonhadora, criativa e tranquila, às vezes um pouco impaciente.

Pratica Pilates online e se dedica à Jardinagem. Seu estilo é fashion e adora compor looks de cores vibrantes com tênis. Seu perfume atual é o L’interdit, da Givenchy. Adora o filme Titanic e recomenda o livro “Amar e ser livre”, de Sri Prem Baba. Estudou inglês na Irlanda e lá se encantou com as paisagens de Ballintoy, no condado de Antrim. Pelo Brasil, é fascinada pelo pôr do sol de Marabá-PA. Seu sonho de consumo é passar um ano sabático, viajando pelo mundo, e seu projeto é crescer na carreira do Marketing de Varejo. Católica, a filha do meio de Sâmia, 64, e Lelio Hage, 63, aprendeu com os pais e persistir em tudo. Na vida, acredita que as conquistas superam as dificuldades. Sua frase favorita estava num cartão que recebeu do afilhado, Bernardo: “Floresça onde Deus te plantar”.