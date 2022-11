“Em Evidência”, com Frank Tuda

De poucas palavras, mas muito simpático, Frank Hiroshi Tuda, 55, é o presidente do Bunkyo de Mogi. E, pelos serviços prestados frente à importante associação ligada aos imigrantes japoneses, foi agraciado no final de setembro pela Câmara com o título de Cidadão Mogiano. E já prepara novas metas para 2023, entre elas, o resgate de costumes japoneses como a Cerimônia do Chá, sobretudo junto aos jovens da colônia.

Nasceu em Biritiba Mirim e é sansei, terceira geração de uma família de imigrantes japoneses. Criado em ambiente rural, no sítio, conta que sente saudades desse tempo e relembra que demorou a se acostumar com a cidade quando, já adulto, se mudou para Mogi. É formado em Engenharia Civil pela UMC, tem curso de corretor de imóveis e técnico em Gestão de Projetos Públicos. Conta que optou pela área para buscar novos horizontes longe da agricultura familiar. “Meus pais me apoiaram e eu peguei novos rumos”, conta.

Frank Tuda | Engenheiro Civil

Aos oito anos já ajudava na roça, onde permaneceu até se formar e logo em seguida, abriu a loja Center Tuda. No setor público, foi assessor parlamentar do deputado estadual Walter Ioshi. Hoje dedica sua experiência e conhecimento às atividades em sua construtora. Conta que, em 2006, no Bunkyo passou a compor a comissão organizadora da famosa Festa de Outono Akimatsuri. A partir daí, cada vez mais sentia-se envolvido e motivado a ajudar a comunidade japonesa e divulgar sua cultura. Na entidade, de 2010 a 2016, foi coordenador geral do festival, de 2009 a 2014 ocupou a segunda vice-presidência e, de 2015 até o momento, a presidência.

Frank mora na Vila Lavínia, é casado há 26 anos com Rosemeire, que hoje administra a Center Tuda. Tiveram dois filhos: Alexandre, 23, que estuda Direito, e a publicitária Camila, de 22. Juntos, gostam de sair para comer, passear em São Paulo e viajar. Na culinária, sua predileção vai para a comida oriental, desde o sashimi, até o Natô, um prato à base de feijão fermentado.

Libriano, considera-se um bom negociador e conciliador, mas confessa que guarda as coisas para si mesmo. Seu grande hobby é pescar e conta que já pescou um Olho de Boi de mais de 30kg. Seu estilo de vestir é clássico, gosta de usar camisas de botão e da cor azul. Recomenda o livro “Éramos 6”, de Maria José Dupré, e na telinha, gosta de filmes de ação. Adorou ao parques de Orlando, na Florida, EUA, e pelo Brasil, impressionou-se com a organização da nossa capital Brasília-DF. Seu grande projeto é alcançar uma estabilidade financeira que lhe permita viajar bastante com a esposa. Católico, o filho da saudosa Rosa Tuda e de Ronald, 79, aprendeu sobretudo com o pai a preservar o nome e a ter hombridade. Na vida, defende que é necessário ser sempre ético e correto. Sua frase: “Os amigos – assim como nossa família – são os alicerces da vida”.