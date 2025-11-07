“Em Evidência”, com Fernando Penna

Fernando Penna | Técnico de basquete

Com personalidade determinada e paixão pelo esporte, Fernando Feres Penna, 42, atua como técnico de basquete e atualmente prepara sua equipe para o Campeonato Brasileiro – NBB, que teve início em 23 de outubro deste ano e segue até 17 de abril de 2025, incluindo a fase de classificação e os playoffs. Nascido em Franca-SP, onde morou até os 21 anos, começou a se dedicar ao basquete desde os sete anos, dividindo-se entre futebol e a modalidade que já faz parte do DNA da cidade natal há cerca de 70 anos. “Comecei na escolinha da prefeitura aos dez anos com a professora Sandra e nunca mais parei”, lembra. Formado em Direito pela Faculdade de Direito de Franca, em 2005, e em Educação Física pela UNICEP, em Rio Claro, em 2013, uniu a formação acadêmica à paixão pelo basquete. A escolha pela carreira neste esporte se deu naturalmente, motivada pelo histórico da cidade e pelo desejo de transmitir conhecimento e técnica às novas gerações.

Seu primeiro emprego, aos 18 anos, em 2001, já foi como jogador do Franca Basquete. Ficou por três anos na posição de armador e seguidamente passou pelos times: Rio Claro Basquete; Clube Paulistano, na Capital; Franca e Clube Pinheiros. Encerrou a carreira de jogador na cidade Rio Claro, em 2016, contabilizando centenas de milhares de cestas e assistências, superando seis cirurgias, incluindo joelhos, mão, tornozelo e nariz. No mesmo ano, foi assistente técnico no Sesi Franca, por dois anos, e técnico do Rio Claro Basquete por três temporadas. Desde 2022, dirige o Mogi Basquete, time que considera “o mais querido do Brasil”. Penna é casado há 14 anos com a dentista Bruna, também francana, é pai de Maria Fernanda, 15, que joga no sub-15 do Mogi Vôlei, e de Lorenzo, 9, que integra o sub-12 do Mogi Basquete. Nos momentos de lazer, gosta de cozinhar para a família, especialmente Filé Mignon ao Molho Gorgonzola, ou fazer churrasco. “Nem sempre temos finais de semana livres, então aproveitamos sempre que possível”, explica. Escorpiano, considera sinceridade e ética seus pilares, mas reconhece ser muito exigente consigo mesmo. Mantém rotina de atividades físicas na academia e pratica basquete e tênis ocasionalmente. Seu estilo é esportivo, com camisetas básicas indispensáveis, e tem preferência pelas cores azul e amarelo, como as do Mogi Basquete. Admirador da leitura, indica “Cabeça Fria e Coração Quente”, de Abel Ferreira, e como série, destaca Breaking Bad – A Química do Mal. Das viagens, relembra Barcelona, na Espanha, e Goiânia-GO. Seu sonho de consumo é uma casa em condomínio em Mogi e seu projeto é ser técnico da seleção brasileira de basquete. Católico, devoto de Nossa Senhora Aparecida, busca justiça e serenidade nas decisões. Seus pais, Sonia, 81, e o saudoso Jorge Penna Filho, ensinaram-lhe disciplina e conduta correta, valores que carrega até hoje. Ele ainda acredita que a vida é única, e é essencial viver com propósito e impactar outras vidas. Sua frase: “Nós somos do tamanho dos nossos sonhos”, parafraseando Fernando Pessoa.