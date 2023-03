“Em Evidência”, com Fernanda Bertoncini

Extremamente competente, Fernanda Bertoncini, 40, é, desde janeiro, a coordenadora de Comunicação da Prefeitura de Mogi. A ela, cabe o comando de uma competente equipe que divulga as ações da administração municipal fornecendo informações para atender a Imprensa com total transparência e a necessária agilidade. Paulistana do bairro Indianópolis, lembra que na infância, sua paixão era a leitura. “Quando completei 9 anos, pedi de presente de aniversário o livro ‘O Morro dos Ventos Uivantes’, da Emily Brönte”, relembra.

É formada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo, pela Universidade de São Caetano do Sul, desde 2003, tem pós-graduação em Jornalismo Multimídia pela PUC de São Paulo e em 2016 concluiu Licenciatura em Letras pela Faculdade Poli das Artes.

Fernanda Bertoncini | Jornalista

Possui ampla experiência nas áreas de comunicação, jornalismo e assessoria de imprensa, já tendo atuado na Câmara Municipal de Santo André, em grandes veículos da imprensa como Editora Abril e IG e em agências de comunicação e de marketing político. Na prefeitura de Santo André, cargo anterior, assessorava diretamente o prefeito Paulo Serra, com produção de conteúdo para redes sociais, além de comandar o setor de Imprensa, coordenando as ações estratégicas de relações com a mídia. Mora no centro de Mogi e tem dois filhos, Lucas, de 11, e Mariana, de 9. Muito unidos, gostam de sair para conhecer lugares novos, ouvir música e ir a shows.

Adora cozinhar, sobretudo frutos do mar e peixes, além, claro, da gastronomia italiana, com risotos e massas, “para não negar a descendência”, brinca. Escorpiana com ascendente em Leão, se diz leal e intensa, às vezes até demais. Pretende voltar a praticar corrida, é apreciadora de vinhos e da arte de fotografar. “Sempre que posso saio para fotografar e treinar o olhar”, conta. Seu estilo é clássico e não podem faltar peças na cor preta, a sua favorita, calças de alfaiataria e blazers. Perfuma-se com Coco Mademoiselle, da Chanel. Está lendo “Marketing Político no Brasil’, um presente de um dos autores, Renato Dorgan.

O seu filme favorito e que assiste repetidas vezes é Forrest Gump, do premiado Tom Hanks. Adorou visitar Mendonza, na Argentina. Pelo Brasil, é apaixonada pela região do Sul. Seu sonho de consumo é uma viagem de um mês pela Itália e o grande projeto da sua vida são seus filhos. Cristã, a filha de Bianco Bertoncini e Heloisa Maria Ribeiro Bertoncini aprendeu com os pais a encarar a vida com leveza, alegria e perseverança. Sobre a vida, defende que ela é perene e que, por isso, é preciso aproveitar os momentos. Sua frase é de Lygia Fagundes Telles: “Já que é preciso aceitar a vida, que seja corajosamente.”