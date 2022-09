“Em Evidência”, com Fábio Dan

Para comemorar os 462 anos de Mogi, exalto nosso agro entrevistando o reservado, mas muito simpático, Fábio Kazunori Dan, que completa 52 anos no próximo dia 5 de setembro, empossado presidente do Sindicato Rural de Mogi no último dia 19. À frente do órgão que atua junto aos produtores rurais da região, ele pretende potencializar a excelência do trabalho, representando e atuando para o desenvolvimento do setor rural. Ele é também produtor de orquídeas e proprietário da Harmoniz Orquídeas, localizada no Itapeti, que trabalha com mais de 20 gêneros diferentes de orquídeas.

Nascido e criado em Mogi, lembra quando, ainda muito pequeno, aos cinco anos, ia em grupo com outras crianças a pé para a escola, andando por quase quatro quilômetros. Frequentou a Fundação Shunji Nishimura de Tecnologia, em Pompeia-SP, e realizou vários cursos ligados a gestão. O pai começou a empresa com flores de corte e, depois, de vasos. Seguindo a tradição de que o mais velho venha a assumir o negócio da família, ele se apaixonou pela área e iniciou a produção de orquídeas no sítio, começando com a orquídea Cymbidium.

Fábio Dan | Produtor de Orquídeas

Desde criança ajudava o pai no sítio. Decidiu se profissionalizar na área e fez um estágio de um ano e meio no Japão em produção de flores pela Agência de Cooperação Internacional do Japão-JICA, um órgão do governo japonês que financia e apoia cursos para descendentes de outros países. De volta ao Brasil, desde então se dedica à empresa da família. Hoje, mora no centro de Mogi, é casado com Rosely e pai de Nicholas, 18, e Fernanda, 15. Muito caseiros, adoram ficar em casa, sair para comer e, no lar, ele confessa seu hobby favorito: ele mesmo torra e mói o café que saboreia.

Na cozinha, quem dá as cartas é mesmo a esposa e ele rasga elogios. “Tudo o que ela faz é bom, mas o cuscuz é uma delícia”, diz. Como bom virginiano, diz que é disciplinado, mas confessa que é muito perfeccionista e organizado. Gosta de jogar tênis no Cosmos Clube. Seu estilo é social e, apesar de dizer que não liga para roupa, admite que gosta de camisas bem passadas. Sua cor é o verde e, na literatura, tem preferência por autobiografias, como a do tenista Andre Agassi. No cinema, opta por filmes de ação, um dos seus favoritos é Top Gun, com Tom Cruise. Apaixonado por arquitetura, das suas viagens, elege as belezas dos castelos da Alemanha e dos projetos de Oscar Niemeyer em Brasília-DF.

Seu sonho de consumo, como bom fã de café, é visitar as fazendas da Coffee Mais, bem como fazer um tour de vinhos na França. O filho primogênito de Masako, 80, e de Sadanori Dan, 83, conta que o pai o ajudou a ser mais articulado, contornando sua timidez. Na vida, defende que não há plano B e que é preciso focar nos nossos pontos fortes. Sua frase é incisiva: “Siga o plano A”.