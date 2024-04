“Em Evidência”, com Diiva Battista

Resiliente e disposta a fazer a mudança, Diiva Battista, 46, é presidente e idealizadora do Instituto Resiliência Azul, fundado em 2019, que presta apoio a cerca de 600 famílias atípicas da região. E em comemoração ao mês da conscientização do autismo, a ONG fará, no dia 27, a I Virada Autística, no Parque da Cidade, com diversos serviços. Também está produzindo o Documentário “O Diário de Uma Mãe Atípica”. É paulistana, mas passou toda a infância em Poá. Dos tempos de criança, lembra do saudoso tio Jackson, que levava as crianças da família a parques de diversões e cinema. “Ele é a figura mais marcante da minha infância e de todos que conviveram com ele”, afirma.

É formada em Moda e Comunicação e Audiovisual pelo Senac Lapa Scipião desde 2016 e em Líder Social pela Falcons University – Gerando Falcões. A ideia de criar o Instituto veio quando começou a produzir o documentário que conta sua própria experiência como mãe atípica e via a falta de apoio que havia para essas famílias. “Parecia um crime ter deficiência e até ser mãe ou família atípica”, conta.

Diiva Battista | Ativista

Filha de faxineira e de um vigilante, sempre criou suas próprias oportunidades: foi faxineira, babá, empregada doméstica e cozinheira. Após o nascimento do filho mais velho, era costureira e atendente de telemarketing. Antes do diagnóstico de autismo do segundo filho, trabalhou com produção e gravações no segmento da Moda. Para dar um suporte maior a ele e, aproveitando sua veia empreendedora, começou a fazer artesanato e brigadeiros gourmet, até a fundação do Instituto Resiliência Azul, aonde se dedica até hoje. Diiva mora na Vila Lavínia e é mãe do Bruno, 21, diagnosticado com TDAH, e o Luigi, de 12, com autismo. Ela conta que a rotina da família é montada de acordo com as terapias do pequeno, e que gosta de se dedicar às atividades do instituto. Como mãe atípica, diz que seu sonho é um banho demorado, uma refeição sem pressa e dormir Capricorniana, considera-se forte e destemida, e acrescenta que é bastante direta.

Seus hobbies são pedalar e escrever. Seu estilo é despojado, gosta de usar botas e All Star. Usa preto 90% das vezes, já que é sua cor favorita. Fã da leitura, adora as obras de Agatha Christie e indica o “Assassinato no Expresso Oriente”. Um dos seus filmes favoritos é “À Procura da Felicidade”, com Will Smith. Nas suas viagens, adorou conhecer Poços de Caldas-MG e é encantada pela nossa vizinha Guararema.. Seu projeto é finalizar o seu documentário. “Disputar Cannes e ganhar seria o ápice”, orgulha-se antecipadamente. A filha do saudoso Elísio Alves da Silva e de Cerinezia Batista da Silva, 65, aprendeu com eles a compartilhar e a entender que tudo o que causamos é de nossa responsabilidade. Para ela, somos nós mesmo que escolhemos o tamanho dos nossos problemas, portanto é preciso trabalhar o lado bom das coisas. Sua frase: “Até pra ter coragem, é preciso ter coragem.”.