“Em Evidência”, com Deyse Palmesi

Com um olhar especial para a fotografia, Deyse Ferreira Palmesi Magalhães, 27, é a autora das fotos da belíssima exposição “Somos todas guerreiras”, uma parceria entre o Centro Oncológico e a Rede Feminina de Combate ao Câncer Guiomar Pinheiro Franco. A mostra está aberta ao público na Prefeitura e passará também pelo Mogi Shopping até o final deste Outubro Rosa e reflete em retratos a garra e coragem de 13 mulheres que venceram o câncer de mama, fantasiadas de personagens femininas históricas e mitológicas, que marcaram a história mundial. Paulistana de Cerqueira César, Dê cresceu na Penha e da infância, recorda a casa dos avós paternos. “Minha avó fazia tanta coisa para nós comermos e meu avô mimava a gente”, relembra. Realizou vários cursos de fotografia e conta que se descobriu na profissão. “Percebi que era impossível sair emocionalmente ilesa de uma sessão ou celebração, onde emoções transbordam e o amor acontece bem ali diante dos meus olhos”, destaca.

Deyse Palmesi | Fotógrafa

Seu primeiro emprego foi como vendedora em uma loja de roupas. Há cinco anos na fotografia, Deyse se destaca com todo tipo de ensaio, com foco especial nos ensaios newborn, sua grande paixão. Além disso, ela tem realizado ensaios especiais de crianças com o tema da Copa do Mundo. Em 2021, participou da campanha “Acredita Poderosa”, no ensaio fotográfico com cinco mulheres para o Outubro Rosa, que ocasionou o convite para fotografar a campanha atual. Ela mora em Mogi, na Vila Lavínia, é casada com Rafael e mãe do pequeno Kauã Miguel, de seis anos. Muito unidos, afirma que a vida com eles é maravilhosa e que o casal adora sair para comer e brincar com o filho.

Arrisca cozinhar pratos diferentes, mas o seu favorito é o bom e velho Strogonoff. Pisciniana, se diz emotiva, sensível e intuitiva. Gosta de fazer caminhada, tem uma pequena coleção de câmeras fotográficas antigas. Seu estilo é social, não dispensa um blazer e tem a mania de separar seus tecidos por cores, em degradê – sua preferida é o rosa e seu perfume é o Humor, da Natura. Indica tanto o livro, quanto sua adaptação nas telas, da história “A Culpa é das Estrelas”, de John Green, e a viagem para o Rio de Janeiro-RJ.

Com planos futuros para adquirir sua casa própria e ter seu próprio estúdio, a filha de Wilma Ferreira e Gerson Luiz Palmesi é evangélica e aprendeu com os pais a dar valor à família. Já a vida lhe ensinou a valorizar cada momento e a andar de cabeça erguida. Sua frase: “A vida é muito curta para não ser desfrutada, viva intensamente e seja feliz do seu jeito, sem ligar para o que os outros vão dizer”.