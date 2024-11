“Em Evidência”, com Denise Mariano

Denise Mariano | Gestora cultural

Determinada desde sempre, Denise Mariano, gerente do Sesc Mogi das Cruzes, 47, utiliza sua experiência como atleta e educadora física para transformar vidas por meio do esporte e da cultura. Paulistana, nasceu no bairro de Moema, cresceu na cidade de Diadema-SP e revela que ir ao estádio de futebol com o seu pai é uma das melhores recordações da sua infância. É graduada em Educação Física, com pós-graduação em Educação Motora, concluiu MBA em Bens Culturais e atualmente cursa o 6º semestre na faculdade de Direito. Sua vida de atleta na adolescência e no início da fase adulta propiciou naturalmente a escolha dos estudos. “Ao longo da faculdade, fui me apaixonando pela Educação e por todas as possibilidades que o esporte e a atividade física possuem para contagiar e transformar realidades e vidas, como fez com a minha vida”, explica. Sua trajetória no Sesc, em diferentes cargos e funções, motivou-a a fazer o MBA e a cursar novamente uma graduação, dessa vez, em Direito.

Começou a trabalhar aos 18 anos, como estagiária, e atuou em diversas áreas da sua primeira formação, como recreação, academia/fitness, treinamento esportivo, educação física escolar, personal trainer, entre outras. Com experiência acumulada, ingressou no Sesc em 2001, como educadora da área socioeducativa. Desse momento em diante, conciliou a docência e a atuação na entidade, até optar pela carreira na gestão com dedicação em diferentes unidades e funções, até se tornar gerente do Sesc Mogi das Cruzes, que está completando 3 anos em 2024. Dê é casada e mora no bairro Socorro. A rotina familiar é corrida, mas prazerosa. Na cozinha, gosta de preparar comidas italiana e brasileira, mas principalmente a mineira. Virginiana bem-humorada e persistente, diz que gostaria de ter capacidade de fazer muitas coisas ao mesmo tempo com qualidade. “Tento, mas não consigo”, revela. Seu estilo é esportivo, sua cor é o azul, nunca dispensa um bom par de tênis e coleciona camisas do São Paulo Futebol Clube. Pratica Pilates, caminhadas, musculação e adora ler. Sua leitura atual é “De onde eles vêm”, do Jefferson Tenório, e indica o filme Moonlight: Sob a Luz do Luar, premiado com o Oscar. Elege Atenas, Grécia, como sua melhor viagem ao exterior, pelas inúmeras possibilidades de descobertas que experimentou. No Brasil, divide-se sua paixão pelas cidades de Salvador-BA, Rio de Janeiro-RJ e João Pessoa-PB. Seus projetos são concluir o curso de Direito e ampliar os espaços e atendimentos do Sesc Mogi. “Em breve, teremos novidade”, adianta. Umbandista, recebeu dos pais lições sobre fé, ética, ser feliz e tentar fazer as pessoas felizes, pois a vida te devolve o que você oferta. “A lei do retorno existe!”, resume. Sua frase: “O bravo não é quem não sente medo, mas quem vence esse medo”, de Nelson Mandela.