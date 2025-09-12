“Em Evidência”, com Claudinei Galo

Claudinei Galo | Funcionário público municipal

Com a trajetória dedicada ao serviço público e à área jurídica, Claudinei Valdemar Galo, 61, é o secretário municipal de Transporte da cidade de Suzano. Paulistano de 27 de agosto de 1964, passou parte da infância em Suzano e, é dessa época que destaca um episódio que marcou sua memória afetiva. “Em um concurso musical realizado na escola Dr. Morato de Oliveira, meu pai participou, vestido de Waldick Soriano, e saiu vitorioso da disputa”, relembra. Cursou o ensino técnico em Contabilidade no Ateneu Braz Cubas, em Mogi, graduou-se em Administração pela UBC, em 1986, e mais tarde, em Ciências Jurídicas, em 2001, na mesma faculdade. Admite que a escolha da carreira foi motivada ainda no tempo em ingressou na Polícia Civil do Estado de São Paulo. “E é o que me fascina até os dias de hoje.”, afirma. Hoje, a experiência e vivência tanto acadêmica, como no setor público, faz orgulhar-se do caminho trilhado e da oportunidade de seguir, com dedicação, à cidade e aos cidadãos onde atua.

Começou a trabalhar aos 14 anos, como auxiliar administrativo na Indústria Têxtil Tsuzuki, em Suzano. Em 82, foi chefe de seção na Prefeitura de Suzano, por cinco anos. Após prestar concurso público, tornou-se escrivão da Polícia Civil do Estado de São Paulo, função que exerceu até 2012. Em 2013, retornou à Prefeitura de Suzano como diretor da Secretaria de Educação e, posteriormente, foi Secretário de Governo, de Transporte e Mobilidade Urbana e de Assistência e Desenvolvimento Social. Foi para Ferraz de Vasconcelos, em setembro 2017, para atuar como Secretário de Governo até janeiro de 2018. De volta a Suzano, foi assessor estratégico até novamente assumir a Secretaria Municipal de Transporte, onde atua até hoje. Galo mora no Parque Residencial Suzano, é casado com Andreia e é pai de quatro filhas: Lethicia, Lays, Isabelle e Mariana. Valoriza muito o convívio familiar, aproveitando cada momento para estar junto das pessoas que ama. Gosta de cozinhar e prepara variados pratos, como peixes, feijoadas, churrasco e strogonoff. Virginiano, busca sempre ser verdadeiro e respeitoso para com todos. Entre seus hobbies estão o futebol e a coleção de facas e material esportivo do Palmeiras. Prefere roupas simples, com peças que lhe agradam, sua cor é o verde – é claro – e seu perfume, Lattafa Asad. Indica o livro Enquanto o Amor não Vem, de Iyanla Vanzant, e o filme O Pagador de Promessas, dirigido por Anselmo Duarte. Das viagens, destaca a Alemanha e considera Araçatuba-SP, como sua segunda cidade. Sonha viver mais de 100 anos com saúde e deseja acompanhar a formação profissional da filha caçula. Espírita, devoto a São Jorge, o filho dos saudosos Rute Rosa e Antonio Valdemar Galo aprendeu com eles o respeito ao próximo. Para ele, a vida é como um exame de eletrocardiograma: com altos e baixos, e que estacionar significa ir embora. Sua frase: “Você é mais forte do que imagina”.