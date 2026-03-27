“Em Evidência”, com César Souza Braga

César Souza Braga | Advogado

Advogado e controlador geral do município de Suzano, César Souza Braga, 54, tem sua trajetória pautada pela defesa da legalidade e valorização do serviço público. Natural de Paranavaí-PR, chegou a Suzano aos sete anos de idade, onde passou a infância no Jardim Casa Branca. Entre as lembranças da infância, destaca os dias de chuva, quando não havia asfalto em seu bairro. “Os ônibus não conseguiam subir as ruas por causa da lama, e havia uma lagoa, afluente do rio Guaió, onde costumávamos brincar”, recorda. Iniciou sua formação no Senai, onde cursou Caldeiraria. Graduou-se em Direito em 2000 e especializou-se em Mediação e Arbitragem pelo CBMAE. Escolheu a área jurídica pelo desejo de atuar de forma preventiva, orientando empresas nas áreas cível e trabalhista, além de atuar no direito de família. Na administração pública, como controlador geral do município, estabeleceu um modelo de gestão baseado na moralidade administrativa. E, na Ouvidoria, ele é o elo entre a população e as secretarias municipais, e sua atuação busca justamente aprimorar processos, prevenir desvios e aplicar a legislação quando necessário.

Seu primeiro contato com o trabalho foi aos dez anos, em uma chácara de plantação de morangos, na estrada Santa Mônica. Aos 13, foi estagiário pelo Senai na Aços Anhanguera Vilares, em Mogi, e depois ingressou na empresa Massaria, em Itaquaquecetuba. Após servir ao Exército na Base de Aviação do Exército, em Taubaté, iniciou carreira na Polícia Militar do Estado de São Paulo e, a partir de 2005, passou a atuar na advocacia. Desde 2017, integra a Prefeitura de Suzano, tendo atuado na Secretaria Municipal de Assuntos Jurídicos e na Secretaria Municipal de Assistência Social e na Ouvidoria Municipal. Em 2025, assumiu o cargo de controlador geral do município. César mora em Suzano, no Jardim dos Ypês, é casado com a advogada Patrícia, e tem dois filhos: Laura, 20, e Lucas, 14. Com a família, um dos programas preferidos é pegar a estrada e conhecer novos lugares, além de passeios por teatros, pontos turísticos e áreas de natureza no Estado. Na cozinha, é o responsável pela louça e seu prato preferido é o tradicional arroz, feijão, bife acebolado e salada. Ariano, considera a ousadia uma de suas características, mas busca equilíbrio para que essa qualidade não se transforme em arrogância. Pratica corrida de rua como atividade física e tem um estilo de vestir casual, com preferência por calça jeans e camisa polo. Leu recentemente “1984”, de George Orwell, e gostou de assistir “Air: A História Por Trás do Logo”, dirigido por Ben Affleck, que considera imperdível. Das viagens, guarda boas lembranças da Itália e tem um carinho especial por Ouro Preto-MG. Seu principal projeto pessoal é deixar um legado e ser lembrado pelos filhos como um exemplo de ser humano. Espírita, tem em Jesus Cristo seu maior paradigma e admira a trajetória de Chico Xavier. Filho do saudoso Pedro de Souza e de Maria Rosa, 74, traz dos pais o incentivo permanente aos estudos. Da vida, diz ter aprendido que cada pessoa colhe aquilo que planta. Sua frase: “Nada morno, ou é frio ou quente. Vamo que vamo!”.