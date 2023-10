“Em Evidência”, com Celso Giuseppe

Agregador e altruísta, Celso Antonio de Giuseppe, 62, é presidente do Rotary Club Mogi das Cruzes. Na sua gestão, quer atuar para fortalecer o clube e lembra que, este ano, o “Mogizão” completa 73 anos, data que será celebrada em Jantar Festivo no próximo dia 26. Ele destaca ainda o reforço na campanha mundial da entidade contra a pólio e ações em prol da sustentabilidade e meio ambiente.

Nascido e criado em Amparo-SP, conta que sua vida sempre foi marcada pela união familiar, com os encontros de Natal reunindo mais de 50 pessoas na chácara dos pais em Amparo. “Já nos reunimos desde que meu pai nasceu, há 88 anos”. É formado em Engenharia Civil pela Universidade São Francisco, em Itatiba, e conta que se apaixonou pela profissão ao ver o seu pai, que durante toda a vida trabalhou na Construção Civil. “Eu trabalhava com ele, quando descobri que o cimento também corre nas minhas veias”, brinca.

Celso Giuseppe | Engenheiro civil

Aos 16 anos, trabalhou como auxiliar de escritório em uma construtora, onde o pai era encarregado de obras, lá ficou por cinco anos. Foi caixa no Bradesco por dois anos e pesquisador de campo do IBGE por um ano e meio. Já na faculdade, em 87 fez estágio em uma construtora e, formado, foi contratado para atuar como engenheiro na empresa, onde ficou até 93, quando surgiu o convite de vir para Mogi atuar na Construtora J. Bianchi, onde trabalhou por cinco anos. Atuou em outras construtoras, montou seu próprio escritório e atua até hoje na área.

Celso mora no Alto do Ipiranga, é casado com Nilze e eles têm três filhos: Fernanda, 34, advogada, Fabiana, 28, engenheira, e Felippe Giuseppe, 22, estudante de Publicidade. Ele fala ainda que se tornou “avô” da gata Caju, da sua filha Fabiana. Muito unidos, sempre que podem estão juntos, seja para viajar ou sair para comer. Ariano, considera-se bem humorado, com espírito de liderança, porém centralizador e perfeccionista.

Gosta de apreciar bons vinhos, seu estilo de vestir é social esportivo, com camisas de manga longa. Sua cor é o azul e seu perfume Allure Sport, da Chanel. Seu livro é a Bíblia e recomenda a série “O Rei de Porcelana”, disponível na Netflix. Adorou o safari que fez na África e, pelo Brasil, se encantou com a beleza paradisíaca de São Miguel dos Milagres-AL. Seu grande projeto é ver os três filhos formados. Católico, frequenta a Igreja São Maximiliano Kolbe, onde, junto com a esposa, participa das pastorais. O filho mais velho de Antonio Felippe Giuseppe, 88, e Maria Dicietti de Giuseppe, 85, aprendeu com os pais a valorizar o trabalho. Acredita que a vida nos ensina todos os dias e que é preciso viver cada dia. Sua frase é um dos lemas do Rotary: “Mais se beneficia quem melhor ajuda.”.