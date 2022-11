“Em Evidência”, com Cecília Soria de Melo

Bonita, elegante e graciosa, Cecília Soria de Melo, 69, foi eleita no dia 27 de outubro a Miss Melhor Idade de Mogi das Cruzes, em um concurso organizado pela Secretaria de Assistência Social, com base em critérios como beleza, desenvoltura, elegância e simpatia. Agora ela disputa a etapa estadual na próxima terça, dia 8, no Círculo Militar em São Paulo. A amiga Benê, que também já participou de concursos de beleza, foi seu grande incentivo para participar e ela adorou a experiência.

Nasceu em Mogi, cresceu no Parque Monte Líbano, na região da rua Duarte de Freitas, onde seu pai foi um dos primeiros a construir uma casa. Formou-se no Magistério no Washington Luiz por incentivo da mãe. “Eu queria ser médica, mas minha mãe me lembrou que eu sempre gostei de brincar de dar aula”, conta.

Cecília Soria de Melo | Miss Melhor Idade

Aos 23, começou a trabalhar como professora para cobrir uma licença no Washington Luiz. Seis meses depois, seguiu cobrindo licenças em várias escolas, incluindo uma no Rodeio, onde deu aulas para o antigo Mobral, hoje supletivo. Lecionou em Taiaçupeba e, em Biritiba Mirim, foi morar no sítio da família para atuar como professora primária na Escola João Cardoso de Siqueira Primo, onde passou em um concurso e lá permaneceu até se aposentar, em 2002. Viúva, mora na Chácara Jafet com o filho Reinaldo, de 20 anos, estudante de Direito. Muito unidos, gostam de ir ao cinema e sair para passear. Diz que é boa de garfo e sua preferência é o trivial, arroz, feijão e bife.

Libriana, se considera amiga, verdadeira e incentivadora, mas entre suas fraquezas, confessa o medo de errar e de magoar os outros. Tem como hábito fazer caminhada e pratica meditação com o conceituado cirurgião Dr. Newton Zanetta. Seu estilo é clássico e adora acessórios bem femininos. Sua cor é o azul e perfuma-se com Hypnôse, da Lancôme. Gosta de livros espíritas e recomenda ”Violetas na Janela”, de Vera Lúcia Marinzeck de Carvalho. N

a telinha, gosta de romances de Natal. Adorou conhecer Gramado-RS, mas ficou encantada mesmo com a viagem de avião. “Parecia que podia tocar nas nuvens”. Sonha em viajar para a Itália e seu grande projeto atual é representar bem Mogi no concurso de Miss Melhor Idade, na Capital. Espírita, frequentadora do Cáritas há mais de 50 anos, a filha dos saudosos Pulcheria de Jesus Sória e Orlando Sória aprendeu sobretudo com a mãe a nunca esmorecer. Na vida, acredita que é necessário ir à luta sempre. Sua frase: “Não reclame, analise tudo e não desista”.