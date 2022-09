“Em Evidência”, com Caue Gantus

Lindo, um tanto tímido e dono de uma grande simpatia, Caue Gantus, 19, conquistou uma legião de fãs com seu talento e irreverência no aplicativo TikTok. No perfil @bateristadotiktok, ele compartilha vídeos tocando bateria e sua vida pessoal com seus mais de 1,9 milhão de seguidores. O sucesso na rede o levou a ser convidado pelo próprio app a se apresentar na Arena Itaú no Rock in Rio, onde cantou covers e músicas autorais – inclusive da sua banda Blanc Sec, que tem show marcado no Buxixo, no dia 30 de outubro. Mogiano criado em César de Souza, lembra que na infância, já apaixonado por música, se imaginava tocando para milhares de pessoas. Sonho realizado! A paixão pela bateria começou aos quatro anos, aos sete começou a ter aulas de música e seguiu se aprimorando na escola até os 18 anos.

Caue Gantus | Músico e Digital Influencer

Aos 15 já se apresentava em bares, com a Grisel Band, de covers. Depois, na pandemia, decidiu se dedicar a gravar vídeos na Internet. A Blanc Sec também surgiu nesta época, no começo de 2021, formada por Adam Jack Flash, Caio Luigi e Louis Nespoli. “Eles precisavam de um baterista, me convidaram e deu muito certo. Hoje eles são meus irmãos”, afirma. A banda, que tem mais de 63 mil seguidores no Instagram, lançou o single “I Stay” em fevereiro e pretende ainda este ano lançar mais uma música autoral.

Caue mora em César, com a mãe Roseli e o irmão mais velho Mário – o outro irmão, Igor, mora em São Paulo. Apaixonado pela família, diz que eles são a sua base e que adora viajar com eles. Na cozinha, seu Macarrão Alho e Óleo com Bacon e Cogumelos é garantia de sucesso e sempre muito pedido pela mãe e o irmão. Ariano com ascendente em Gêmeos, considera-se criativo e bem-humorado, porém um pouco hiperativo e ansioso. Frequenta academia e aprecia futebol, sobretudo quando o São Paulo está jogando. Seu estilo segue a sua irreverência e gosta de usar roupas andrógenas e largas, como saias. Sua cor é o rosa e prefere perfumes mais adocicados.

Adorou a série “La Casa de Papel”, sucesso na Netflix. Das viagens, ressalta o bom humor dos portenhos, quando visitou Buenos Aires, na Argentina, e a paixão por Ilhabela-SP. “Gosto de tudo por lá, desde as praias até o centrinho”, completa. Seu sonho é ter um estúdio para praticar e gravar suas músicas e pretende um dia viver apenas da arte.

O filho mais novo de Mario Cardozo Gantus, 53, e Roseli Lopes de Oliveira, 59, conta que aprendeu com os pais a sempre tratar todos com respeito. E completa afirmando que acredita que nada na vida possa ser impossível. Por isso, sua frase : “Por mais clichê que seja: nunca desista dos seus sonhos”.