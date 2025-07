“Em Evidência”, com Beatriz Luna

Beatriz Luna | Advogada tributarista

A advogada tributarista Beatriz Souza de Luna, 28, foi reeleita presidente do Rotaract Club de Mogi, para a gestão 2025/26. Entre seus projetos sociais estão a campanha de arrecadação de brinquedos para o Dia das Crianças, alimentos para entidades carentes, e, para 2026, uma corrida beneficente e o projeto Yoga Pet. Paulistana, veio bebê para Suzano, onde viveu até os 17 anos e, da infância, lembra as brincadeiras com o irmão Gustavo, como os almoços fictícios com as melhores louças da família, e os passeios culturais. Concluiu o ensino médio durante intercâmbio no México, promovido pelo Rotary, graduou-se em Direito pela FMU, é pós-graduanda em Direito Tributário pela PUC-Campinas e possui formações complementares na área. Professora, palestrante e autora de artigos jurídicos, em seu escritório de advocacia, seu foco é fortalecer a presença digital acessível para empresários e estruturar um núcleo de compliance. No Rotaract, encontrou a oportunidade de unir seu perfil técnico ao desejo de impactar positivamente a sociedade.

Aos 17 anos, foi voluntária durante o intercâmbio, ensinando português a crianças mexicanas. De volta ao Brasil, aos 18, ingressou no mercado de trabalho como auxiliar administrativa em uma rede de óticas na capital paulista, até entrar na faculdade. Lá envolveu-se em projetos de pesquisa e extensão e logo iniciou sua trajetória como estagiária em escritórios e órgãos públicos, até se formar, em 2021. Já morando em São Paulo, começou a atuar como advogada em um renomado escritório na região da Faria Lima. Dois anos depois, fundou seu próprio escritório, o Luna Advocacia, na avenida Paulista, onde atua até hoje. Bia é solteira e mora no bairro Campo Belo, na Capital. No lazer, suas atividades preferidas são viagens, a academia, passeios, partidas de golfe e momentos de café em família, com longas conversas. Leitora assídua, indica o livro “Comece pelo Porquê”, de Simon Sinek, e tem como filme preferido a trilogia O Poderoso Chefão. Seu estilo é clássico e não abre mão da dupla blazer e salto alto. Sua cor é o azul e seu perfume é o Rosa Sublime, da Granado. Adora comer: o prato predileto é Couve-flor ao Molho Branco feita de sua mãe. Taurina, é solidária, determinada e resiliente, apesar de um pouco teimosa. Das viagens destaca a riqueza cultural de Guanajuato, no México; no Brasil, a beleza de Florianópolis-SC. Seu sonho de consumo é viajar o mundo e o projeto pessoal é expandir seu escritório. Cristã, frequenta a Igreja Batista Lagoinha. Filha de Tânia, 56, e José Gilmar Alves de Luna, 53, aprendeu com os pais a ser forte e a valorizar o conhecimento, o diálogo e a cultura como base de vida. Para ela, a vida é feita de movimento, e a adaptação é uma virtude indispensável. Sua frase: “Somos o resultado dos livros que lemos, das viagens que fazemos e das pessoas que amamos.”