“Em Evidência”, com Artur Takayama

Artur Takayama | Presidente da Câmara de Suzano

Comunicativo e de boa conversa, o gestor público, Artur Yukio Takayama, 56, reeleito vereador, é o presidente da Câmara Municipal de Suzano. E afirma que tem como meta, em sua gestão, colaborar de forma organizada com o crescimento da sua cidade, bem como de sua população. Suzanense, nasceu na Vila Amorim, e só saiu da cidade para se aventurar por vários anos no Japão. Da infância, carrega boas lembranças e cita o armazém de secos e molhados dos pais: “Fui criado embaixo do balcão e tinha a liberdade de brincar pelas ruas de terra com os amigos da redondeza”. Iniciou os estudos na escola Morato de Oliveira, mas sua formação foi em Mogi, como técnico em Administração, no Liceu Braz Cubas, e mais tarde, em 2019, técnico em Gestão Pública pela UBC. Sua entrada na vida pública foi em 2005 quando motivado pela doença do pai, retornou ao Brasil. “Ele era assessor do vereador Luiz Higashi, acabei substituindo o meu pai no cargo e, naturalmente, fui motivado cada vez mais a trabalhar junto à população susanense”, explica.

Desde menino ajudava na mercearia da família e, com o passar do tempo, ganhando novas importantes tarefas, aos 18 recebeu seu registro em carteira. Também atuou no setor administrativo da indústria Fatec, em Arujá, antes de, aos 19 anos, ir em busca de novas oportunidades de trabalho em indústrias no Japão. Ficou na Terra do Sol Nascente como dekassegui por 17 anos e, aos 36 anos, assumiu o papel de assessor político. Motivado por amigos, lançou sua primeira candidatura a vereança em 2016 e ficou como primeiro suplente. Em 2020, vitória foi certeira, conseguiu 2085 votos, tornando-se o terceiro candidato mais votado do partido na época e o quinto da Câmara. Artur mora no Jardim Marcatto, em Suzano, é casado há 32 anos com a funcionária pública concursada Célia, que conheceu no Japão, em uma excursão, e pai de Vinícius, 26, e Daniele, 19. Quando o trabalho lhe dá oportunidade, aprecia jantar e cozinhar com a esposa, ir ao cinema ou a shows. Afirma que é parceiro nas atividades domésticas, inclusive na cozinha. Sua especialidade é o Karê. Virginiano, tem como qualidades a empatia, organização e pontualidade, porém é exigente consigo mesmo. Amante da pesca esportiva, dedica-se, pelo menos uma vez por mês, em levar sua mãe para passear e pescar. Seu estilo é social, prefere usar camisas e sua cor é o azul. Gostou de ler O Alquimista, de Paulo Coelho, e de assistir à série Prison Breake. Destaca como as cidades mais belas que conheceu Yokohama, no Japão, e Bonito-MS, no Brasil. Seu sonho de consumo é uma chácara na beira da represa, para pescar. Seu projeto é continuar a carreira política, trabalhando junto à população suzanense, e cita a colônia oriental, que sempre o estimulou. Católico, devoto de Nossa Senhora Aparecida, é o filho mais novo de Maria Satiko, 80, e do saudoso Takayama Minori, que muito o orgulha. Com eles, aprendeu a importância de poder sempre entrar de cabeça erguida em qualquer lugar. Sua frase é o ditado: “Fazer o bem, sem olhar a quem”.