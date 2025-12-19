“Em Evidência”, ccom Maira Cusatis

Maira Cusatis | Presidente do Fundo Social

De perfil sensível e acolhedor, a fisioterapeuta Maira Roberta Paulino Cusatis, 44, é a atual presidente do Fundo Social de Mogi das Cruzes. Mogiana, cresceu no bairro de Jundiapeba, distrito onde construiu suas principais referências afetivas e marcou sua formação pessoal e social. Destaca que as melhores lembranças da infância foram o convívio próximo com a comunidade e as relações que lá construiu. Com a percepção de que a área da Saúde cumpriria seu desejo de promover qualidade de vida e bem-estar para as pessoas, optou pelo curso de Fisioterapia. Afirma que, ao longo da formação acadêmica, comprovou que a união entre o conhecimento técnico e a sensibilidade foram essenciais no exercício da profissão. Esta experiência profissional também contribuiu para sua atuação na área social, ampliando seu olhar para as necessidades coletivas e colocadas em prática na sua gestão no Fundo Social, para fortalecer as ações voltadas ao acolhimento e à promoção da dignidade, com atenção às demandas da população mogiana.

Sua trajetória pessoal e profissional, como fisioterapeuta, sempre foi pautada pela empatia e pelo compromisso social até, em janeiro deste ano, aceitar o convite da prefeita Mara Bertaiolli para presidir o Fundo Social da nossa cidade, e acrescenta que o aprimoramento constante, tanto pessoal quanto profissional, também faz parte do seu processo de crescimento. Inspirada pela trajetória de Mara, que também esteve à frente do Fundo Social por oito anos, acredita que os resultados positivos de seu trabalho são graças ao planejamento, fortalecimento de parcerias, implantação de novos sistemas, como o controle de doações e o Programa Amigos do Fundo, e comprometimento da equipe e dos voluntários. Durante este seu primeiro ano, aponta como uma das ações mais importantes a atuação emergencial durante as fortes chuvas de janeiro, logo nos primeiros dias de sua gestão. “Conseguimos mobilizar rapidamente a equipe, empresas, entidades e a população mogiana para atender as famílias afetadas.”, recorda. Cita também outros programas, como o de qualificação profissional e geração de renda, transformando a vida de mais de 1,7 mil pessoas formadas nos cursos do Fundo Social em parceria com o Fundo Social do Estado de São Paulo. No campo da segurança alimentar e proteção social, a Campanha do Agasalho 2025 teve adesão histórica, com mais de 319 mil peças arrecadadas, beneficiando mais de 200 entidades, além da doação de mais de 53 toneladas de alimentos ao longo do ano. Entre seus projetos, estão o Espaço Acolher e Cuidar, na Maternidade Municipal, com inauguração prevista para 2026 e ampliação de cursos, do voluntariado e das parcerias. Ma, como carinhosamente é chamada, mora no bairro do Socorro, é casada com o vice-prefeito Marcello Cusatis e é mãe de Maria Julia, 12. Para ela, a família exerce o papel central em sua vida e acredita na persistência diária, na capacidade de não desistir dos sonhos e no compromisso de sempre se colocar no lugar do outro. Sua frase: “Fazer o bem sem olhar a quem.”