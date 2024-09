Em celebração aos 24 anos de Suzano Shopping, população receberá uma programação especial

Público pode garantir estacionamento gratuito, distribuição de brindes e apresentações

O Suzano Shopping, desde o dia 16 de setembro até o próximo dia 20 (sexta-feira), está presenteando visitantes com desconto na tarifa do estacionamento. A promoção faz parte da programação especial de celebração dos 24 anos do empreendimento suzanense, comemorados neste mês. Outras atrações estão reservadas para o público, como distribuição de brindes, apresentações de música e dança, atividades para a garotada e muito mais.

O funcionamento da promoção, na sexta-feira, dia do aniversário do Suzano Shopping, oferece o desconto de 100% no estacionamento, para quem entrar às 12h e sair até às 14h.

Para obter o desconto, o cliente precisa, primeiro, fazer a reserva do voucher, exclusivamente, no aplicativo do shopping, na área “Ofertas”. Depois, deve se dirigir ao Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC) e apresentar um ou mais comprovantes de consumo nas operações da Praça de Alimentação ou restaurantes do empreendimento com o valor mínimo de R$ 30. Após isso, o bônus será liberado.

Serão válidos apenas cupons fiscais emitidos com a mesma data de solicitação do voucher de desconto. O regulamento completo da promoção está disponível para consulta no site do shopping (www.suzanoshopping.com.br).

Também no dia 20, quem comparecer ao Espaço Conectando Histórias, das 14h às 18h, com um cupom fiscal de compra realizada nas lojas do shopping, de qualquer valor, e realizado a reserva do voucher no aplicativo Suzano Shopping, poderá participar de uma brincadeira e ganhará um brinde (um por CPF).

A programação traz também diversão para os pequenos. Crianças de três a 12 anos poderão participar, gratuitamente, da Oficina de Cupcake. A atividade acontecerá no dia 20 (sexta-feira), das 16h às 20h, e no dia 21 (sábado), das 14h às 18h, também no Espaço Conectando Histórias. É necessário fazer a inscrição da criança no APP.

A festa continua com música da melhor qualidade, no dia 20 (sexta-feira), na praça de alimentação, com os irmãos Simão e Felipe, às 19 horas.

Para quem aprecia dança, o shopping receberá, no dia 21 (sábado), bailarinos do Estúdio Bruna Viana, às 15h. A apresentação é gratuita.

Outra atividade, com incentivo à conscientização ambiental da população, é o “Dia Mundial da Limpeza”. No dia 21 (sábado), a partir das 9h, grupos de voluntários sairão do empreendimento e farão coleta de resíduos em vias públicas nas imediações. Para fechar as comemorações da semana festiva, a cantora Lilian Oliveira se apresenta no dia 22 (domingo), na praça de alimentação, a partir das 18h.

O endereço do shopping é rua Sete de Setembro, 555, Parque Suzano. Mais informações: redes sociais (@suzanoshopping), site (www.suzanoshopping.com.br), ou pelo telefone (11) 2500-7940.

Suzano Shopping faz aniversário no dia 20 de setembro