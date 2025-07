Em agosto, Itaquá Rodeio Fest terá a sua Corte de 2025

Dez candidatas disputam títulos de Rainha e de Princesas em 22/8 (sexta-feira); festa acontece em setembro, com cinco dias de grandes shows e provas de montaria

O Itaquá Rodeio Fest definiu as dez finalistas do concurso que vai eleger a Rainha e as Princesas da edição de 2025. A fase eliminatória aconteceu no domingo (20), com a participação de 51 candidatas. A finalíssima será em 22 de agosto (sexta-feira). As eleitas vão compor a Corte, que representará a cidade durante o festival, que acontece em celebração aos 465 anos de Itaquaquecetuba, entre os dias 5 e 13 de setembro, com grandes shows e provas de montaria.

Na seletiva, realizada na sede da Secretaria Municipal de Cultura, as mais de 50 concorrentes passaram por entrevistas individuais com a Comissão Julgadora e desfilaram para avaliação de postura, de comunicação, de desenvoltura, de elegância e de beleza plástica.

Puderam participar desta fase do concurso candidatas moradoras de Itaquaquecetuba, de 18 a 35 anos, com disponibilidade para comparecer aos eventos de divulgação do Itaquá Rodeio Fest e sem vínculo com o corpo de jurados, com a Prefeitura ou com entidades sociais parceiras do festival.

Das 51 concorrentes da semifinal, dez jovens disputam as três vagas no pódio da Corte do Itaquá Rodeio Fest: Brenda Angélica Lima da Silva, 19 anos, moradora do bairro Pequeno Coração; Dayane Freire de Sousa, 34, da Vila Bartira; Fernanda de Souza Martins, 34, do Centro; Jaqueline Oliveira dos Santos, 27, do Jardim Josely; Jéssica Camargo dos Santos, 30, do Centro; Letícia Almeida Oliveira, 23, do Parque Marengo; Natália Moreira Dutra de Andrade, 30, da Vila Ferreira; Rebeca Ferreira da Cruz Vilela, 29, do Jardim Caiuby; Tabata Cristine Soares Freitas, 29, do Centro; e Thamires Vitória Santana Rosa, 24, do Jardim Caiuby.

A grande finalíssima acontece em 22 de agosto, em local ainda a ser confirmado. A premiação é de R$3,5 mil para a Rainha; de R$2,5 mil para a 1ª Princesa; e de R$1,5 mil para a 2ª Princesa. O concurso é uma realização da Associação Comercial e Industrial de Itaquaquecetuba (Acidi), com apoio da Secretaria Municipal de Cultura.

Para o prefeito municipal, delegado Eduardo Boigues, responsável por trazer a festa para a cidade, pelo quarto ano consecutivo, e sem o uso de dinheiro público, destaca a importância do concurso para a valorização da cultura local: “Estamos muito felizes em ver a cidade se movimentando, mais uma vez, em torno deste concurso, que já faz parte do calendário cultural. A escolha da Rainha e das Princesas do Itaquá Rodeio Fest valoriza a beleza e o talento das jovens do nosso município, renova o orgulho de pertencerem a Itaquá e reforça a tradição do rodeio. Tenho certeza de que a final será um grande momento para as finalistas e para todos os que estiverem prestigiando o evento”.

Programação

O Itaquá Rodeio Fest 2025 acontece entre 5 e 13 de setembro. A abertura, dia 5, terá Zé Neto & Cristiano, e Dennis DJ. No dia 6, sobem ao palco Lauana Prado, e DJ Alok. No dia 7, será a vez de Gustavo Mioto, e Luan Santana. A programação segue no dia 12, com Tatau e Henrique & Juliano. O encerramento, no dia 13, terá MC Kevinho, Gusttavo Lima e Turma do Pagode. O evento ainda inclui provas de montaria válidas pela Liga Nacional de Rodeio.

Os ingressos estão à venda no site (www.itaquarodeiofest.com.br), com valores entre R$20 e R$320, de acordo com a área pretendida. A troca solidária de entradas por alimentos e recicláveis terá início em 1º de agosto (sexta-feira).

A final para eleger a Core 2025 acontecerá em agosto