Efeito 13º salário: final de ano lidera cancelamentos de dívidas em Mogi das Cruzes

Com mais de 4,9 mil cancelamentos de dívidas, levantamento mostra que período de renda extra concentra a quitação de protestos em Cartório.

A chegada do 13º salário altera de forma consistente o comportamento financeiro do cidadão mogiano. Levantamento inédito feito pelos Cartórios de Protesto do Estado de São Paulo entre 2021 e 2024 mostra que este é o momento escolhido pelo consumidor para quitar suas dívidas do ano e iniciar janeiro com o nome limpo. No total, foram 4.959 cancelamentos de dívidas ao mês no final do ano dos últimos quatro anos, recorde frente a qualquer outro mês.

O número de cancelamentos mensal neste período do ano é 21,7% maior que aqueles ocorridos no mês de março, que totalizaram 4.074 quitações de protesto, e 3,6% menor que os verificados em agosto, que somaram 5.145. O dado confirma um padrão: o cidadão quita as pendências com o dinheiro extra recebido no fim do ano e formaliza o cancelamento logo no mês seguinte.

Ao mesmo tempo, o volume de dívidas encaminhadas a protesto em Mogi das Cruzes cresceu de forma contínua e expressiva. Em números absolutos passaram de 105 mil em 2021 para 179,6 mil em 2025, um salto de 74,6 mil registros. Isso representa um crescimento acumulado de 71% no período de quatro anos. Mesmo anos intermediários mantiveram patamares elevados: 2022 e 2023 registraram pouco mais de 87,3 mil apontamentos cada, enquanto 2024 já havia alcançado 120,4 mil, antecipando a escalada que em 2025.

“A digitalização dos serviços dos Cartórios de Protesto e o crescente aumento de protesto de dívidas tributárias ajudam a explicar a aceleração desse movimento”, explica Alexandre Arcaro, presidente do Instituto de Estudos de Protesto de Títulos do Brasil – Seção São Paulo (IEPTB/SP). “Hoje já é possível fazer tudo online – envio de protestos, consulta de dívidas, pedidos de certidões e cancelamentos -, direto no site oficial www.protestosp.com.br. São mais de 90 mil cancelamentos mensais digitais pelo site, e o devedor pode optar por pagar por Pix, boleto ou cartão, sem necessidade de ida presencial ao Cartório”, completa.

Já para o credor, aquele que prestou um serviço ou entregou uma mercadoria e tomou um calote, o protesto permanece como um dos mecanismos mais eficazes de recuperação de crédito do país. Além de gratuito, mais de 65% das dívidas protestadas são pagas em até cinco dias úteis, permitindo que empresas recuperem valores sem custos e consumidores retomem acesso ao crédito.

Como consultar e regularizar

A consulta de protestos pode ser feita gratuitamente no site da CENPROT-SP, digitando o CPF ou CNPJ. Caso exista pendência, o pagamento é realizado diretamente ao credor, que emite a Carta de Anuência para cancelamento. Todo o processo pode ser feito digitalmente, com possibilidade de parcelamento das taxas em até 12 vezes.

No mesmo site também se encontra disponível a plataforma Fácil de Quitar, que permite ao usuário consultar seu CPF ou CNPJ, verificar se existem oportunidades de quitação de dívidas protestadas e selecionar os títulos que deseja regularizar em um único portal. O pagamento do protesto pode ser feito por Pix, boleto bancário ou parcelamento no cartão de crédito em até 12 vezes. Após a confirmação, a regularização do protesto é realizada automaticamente, evitando intermediação e garantindo rapidez, segurança e comodidade ao cidadão.

Com a segunda parcela do 13º salário entrando na economia em dezembro, a expectativa é de que o Estado de São Paulo repita o padrão dos últimos anos: aumento da quitação de dívidas no fim do ano e forte movimento de cancelamentos em janeiro.

Sobre os Cartórios de Protesto

Presentes em todo Estado de São Paulo, os 410 Cartórios de Protesto dão uma contribuição fundamental para a economia do País, garantindo e protegendo os direitos e deveres dos consumidores e das empresas e recuperando créditos para os setores público e privado. Os cartórios são criados e regulados por lei, fiscalizados pelo Poder Judiciário, sendo um braço auxiliar da Justiça. A Central do Protesto de SP – www.protestosp.com.br – reúne os serviços digitais de todos os Cartórios do Estado.

A closeup shot of an entrepreneur working from home on his personal finances and savings