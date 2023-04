EducaShow segue até domingo no Parque Max Feffer em Suzano

Segue até este domingo, dia 30, no Parque Max Feffer, o EducaShow, com muitas atrações para estudantes e todos que apreciam o universo da literatura e da tecnologia aplicada à educação. A estrutura ficará aberta das 8h30 às 20 horas, com acesso gratuito à população. A iniciativa também é parte das comemorações de 74 anos de emancipação político-administrativa de Suzano.

As atividades compreendidas até esta sexta-feira (28), serão voltadas exclusivamente para alunos de escolas das redes pública e privada de ensino. O acesso à população em geral será liberado após as 16 horas, e em período integral no sábado (29/04) e domingo.

O local foi separado por espaços temáticos, de forma a contemplar as diferentes atividades que estão sendo oferecidas aos visitantes. Na porção central do espaço, à frente da entrada principal, está disponibilizado um stand dedicado aos expositores de livros, onde os apreciadores da literatura podem interagir com escritores e adquirir as obras que considerarem mais interessantes.

Os amantes da tecnologia aplicada à educação, com suas diferentes linguagens, podem procurar as laterais da estrutura. No corredor à direita, está montado um espaço dedicado à matemática digital, que apresenta os conceitos da plataforma Matific, utilizada na rede municipal de ensino em Suzano. Por intermédio dessa ferramenta, os alunos são estimulados a desenvolver raciocínios em meio a jogos on-line, de forma que a evolução em cada fase esteja sujeita à realização correta de alguma operação matemática.

Astronomia

Na sequência do espaço Matific, os visitantes se deparam com o stand dedicado à literatura regional e, mais à frente, têm acesso ao Espaço Sesi. No corredor à esquerda, os pequenos têm um local exclusivo, no Espaço Criança, e ainda podem interagir com o universo da ciência por meio das descobertas proporcionadas pela Praça Ciência Show e pelas curiosidades do Espaço Planetário, onde são projetados objetos celestes e disponibilizadas informações sobre a astronomia.

Do outro lado, ainda foi instalado o Espaço Gamer, para quem curte os jogos eletrônicos, e o stand do “Cola Aí – Minha escola na TV”, para exibição do projeto desenvolvido pela Secretaria Municipal da Educação, que compartilha produções desenvolvidas e apresentadas mensalmente pelos alunos nos canais de comunicação da Prefeitura de Suzano.