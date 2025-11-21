Educação sustentável é referência ambiental e empreendedora

A educação ambiental tem ganhado novo significado na rede municipal de Suzano. Um dos principais exemplos é o projeto “Escola Sustentável: Reciclar, Cultivar e Transformar”, desenvolvido desde 2024 na Escola Municipal Professora Célia Pereira de Lima, no Jardim Cacique. A iniciativa, que integra o programa “Escolas Sustentáveis de Suzano”, já impactou diretamente cerca de 3,2 mil pessoas, entre estudantes, famílias, equipe escolar e parceiros da comunidade.

O projeto nasceu da parceria entre a Secretaria Municipal de Educação e o Condemat+, consórcio responsável pela implantação do primeiro biodigestor escolar do município, tornando-se a única iniciativa consorciada no Estado de São Paulo habilitada a receber repasse do governo federal.

A estrutura sustentável inclui horta permanente, viveiro pedagógico, compostagem e ponto fixo de reciclagem, além de cisterna para reuso de água e um sistema pioneiro que transforma resíduos orgânicos em biogás e biofertilizante.

Atualmente, o biodigestor produz cerca de 60 litros de biofertilizante por semana, mais de três mil litros por ano, utilizados na horta escolar e distribuídos para famílias da comunidade. Além disso: 6,5 toneladas de resíduos orgânicos por ano deixam de ir para aterros, 800 kg de recicláveis têm destinação correta todos os meses, Biogás permite realizar até três atividades educativas semanais, como preparo de chás com ervas colhidas na própria escola.

Na unidade, 100% das turmas, incluindo EJA, participam do processo, e 80% dos estudantes relatam mudanças positivas nos hábitos alimentares dentro de casa.

Para a coordenadora de Projetos da Educação, Sueli Stuchi, os resultados são vividos na prática:

“Os alunos se tornam multiplicadores de boas práticas em casa. Eles aprendem o valor de cada resíduo, entendem que é possível transformar o que antes era lixo em algo útil e ensinam isso às famílias. É uma aprendizagem viva, que transforma comportamentos e realidades.”

O envolvimento chegou à comunidade, que hoje protege e ajuda na manutenção do espaço, com apoio de voluntários da Etec de Suzano e do Instituto AgroTerra. A iniciativa incentiva hortas comunitárias, reduz custos agrícolas e fortalece pequenos cultivos familiares, tornando-se modelo de baixo custo, alto impacto e fácil replicação. A Escola Municipal Odário Ferreira da Silva, em Palmeiras, já planeja implantar o projeto.

Para a secretária municipal de Educação, Renata Priscila, a proposta reflete o futuro da educação: “Queremos que nossos alunos sejam protagonistas e agentes de transformação. O projeto ‘Escola Sustentável’ mostra que é possível unir teoria e prática, educação e cidadania, criando uma geração mais consciente e preparada para o futuro.”

Com hortas, viveiros e o primeiro biodigestor escolar do município, projeto une inovação e consciência ecológica em parceria com o Condemat+