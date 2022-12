Edição 1968 | On Business

Marcello e Carla Teixeira comandam a unidade de Mogi da lanchonete Tocco Burger, que já virou referência nos lanches artesanais, smash e shakes com sabores e qualidade excepcional. Inaugurada há dois anos na Vila Oliveira, o destaque da casa é o lanche Trunk e o shakes de Nutella e Doce de Leite.

Alfavili Ribeiro – Vendedor Pleno da Regional da NGK do RJ, representou a empresa no prêmio “Os Melhores do Ano 2022”, promovido pelo Sindicato da Indústria de Reparação de Veículos e Acessórios do Rio de Janeiro (Sindirepa-RJ). A fabricante alcançou a primeira posição na categoria “Vela e Cabo de Vela”.