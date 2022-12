Edição 1968 | Fique Sabendo

… que Wilian Batista assumiu no dia 1º de dezembro como diretor das unidades do Senai de Mogi e Suzano. Desejo boa sorte na gestão!

… que a ComBrasil Negócios Imobiliários está em novo endereço, agora em sede própria, no Edifício Atrium, que fica na rua Barão de Jaceguai, 509, sala 4, no centro de Mogi. E vale lembrar que o escritório está em merecido recesso, retornando as atividades no dia 2.

… que segue até dia 26 a campanha Natal Premiado da ACMC. Para se habilitar a ganhar uma motocicleta Honda, um notebook e um smartphone, basta adquirir R$ 50 em compras nas lojas participantes e preencher o cupom.

… que a Lapiendrius Flavors comemora a expansão da empresa pelo Mercosul, com foco na Colômbia, Uruguai e Paraguai, e destaca a reestruturação da marca, com novas fábricas e laboratórios.